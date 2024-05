Angélica Vale sigue siendo muy criticada por su pérdida de peso y no se queda callada

Angélica Vale ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de enfrentar las críticas y rumores con valentía y honestidad. Ha dejado claro que su transformación no ha sido producto de medidas extremas o poco saludables, sino de un proceso consciente y dedicado en el que ha trabajado en mejorar su alimentación y seguir un estilo de vida más activo.

“Ay, Dios… ¿vigoréxica?, ¿qué es eso?, no le puede dar un gusto a todo mundo y la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas”, expresó frente a los medios de comunicación.

Además, ha destacado la importancia de aceptarse a uno mismo tal como es, independientemente de cualquier presión externa. Ha transmitido un mensaje de amor propio y autoaceptación, animando a sus seguidores a enfocarse en sentirse bien consigo mismos en lugar de obsesionarse con un ideal de belleza impuesto.

“Más saludable porque, quieras o no, ese no era mi peso, este es mi peso normal. Sí necesitaba yo bajar. Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso por estar subidas de peso, pero yo sí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque sí estoy mucho más saludable”, manifestó.

Angélica Vale revela lo que hizo para rebajar

“Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal. La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron”, manifestó frente a los medios de comunicación.

Vale es un ejemplo de determinación y resiliencia, demostrando que la verdadera belleza radica en la confianza y la seguridad en uno mismo, más allá de cualquier estándar externo. Su historia es inspiradora y un recordatorio de que el camino hacia la felicidad y el bienestar personal puede ser alcanzado con esfuerzo y dedicación.

