Claudia Martín enfrenta rumores del fin de su noviazgo con Hugo Catalán y aclara si hubo un tercero

A finales del mes de mayo la actriz Claudia Martín compartió un comunicado a través de su perfil de la red social de la camarita, donde dejó claro que su relación sentimental con Hugo Catalán desde hace algún tiempo había llegado a su fin, hecho por el que algunos fans comenzaron a mencionar que todo habría sido producto de un tercero.

“Él y yo no dijimos nada y siempre es como: ‘¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí hay que encontrarle ahí algo’, pero él lleva 20 años de carrera, no tendría por qué hacer algo así, él ya está trabajando, él ya empezó otro proyecto ahorita, son puros chismes, eso no es cierto”, le mencionó a los medios de comunicación.

Además, expresó que las cosas entre ellos aparentemente habrían quedado de la mejor manera posible: “Yo respeto y admiro profundamente a Hugo, ahora sí como bien dices, terminamos en los buenos términos. Siempre hubo respeto de mí hacia él, de él hacia mí. No me lo he encontrado, no lo he visto desde hace un mes o más, poquito más, no sé. Lo que te puedo decir es que no acabamos peleados ni nada por el estilo. Para nada (lo corrí del departamento)”.

Por ello, los fanáticos de Claudia y Hugo esperan que puedan superar esta difícil etapa y seguir adelante con sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional.

“No, para nada, ni tercero ni tercera (en discordia). No, totalmente, no, yo respeto mucho a Daniel, a Sabrina, su relación, al final de cuentas este es un trabajo y los que estamos aquí sabemos cómo es parte del crear esa química entre la pareja de Paz y Esteban, pero únicamente es eso. Como yo sé que eso no es cierto entonces siempre que tú sepas lo que pasó, en realidad lo que sucedió, los hechos, no hay poder de cualquier chisme o habladuría que sea más fuerte que eso entonces yo estoy tranquila y eso es lo que importa”, dijo frente a los medios de comunicación.

