Claudia Martín contó que desde hace desde “hace tiempo” ya no tiene una relación con Hugo Catalán

Claudia Martín compartió un emotivo mensaje en el que expresó que aunque su relación amorosa con Hugo Catalán fue muy bonita y llena de amor, decidieron tomar caminos separados debido a diferencias que surgieron a lo largo del tiempo. La actriz agradeció a su expareja por todo lo vivido juntos y por el amor que compartieron, asegurando que siempre le guardará un lugar especial en su corazón.

A través de las historias de Instagram comenzó escribiendo: “Queridos amigos: quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos”.

“Lo único que nos queda es soltar y dejar ir para recibir todo lo bonito de la vida. CONFÍA”, fue el mensaje más reciente que subió a la red social de la camarita.

Con esta noticia, Martín vuelve a encarar una nueva etapa en su vida sentimental con la esperanza de encontrar de nuevo el amor en el futuro. Sin duda, la actriz seguirá cautivando a su público con su talento y belleza en cada proyecto que emprenda.

Los fans de la pareja se han mostrado sorprendidos por esta noticia, ya que ambos eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, la vida y el amor son impredecibles, y Claudia y Hugo han decidido que lo mejor para ambos es seguir adelante por separado.

Hugo Catalán comparte comunicado de Claudia Martín

Hugo Catalán se tomó unos segundos de su tiempo para compartir el mismo comunicado en sus historias de Instagram, lo que cambió en esta ocasión fue la canción que puso de fondo, pues el tema lleva por nombre ‘Fluye’.

“Empezamos a sentirnos diferentes sin querer y no lo quise ver, por terco. Es así que he decidido ya jamás voltear a ver el rastro de mi ser contigo. Empezamos a sentirnos mal y yo no sé por qué. No lo quiero entender, no importa, lo pasado ya es pasado y el presente está en mi piel, en cicatrices de memorias. Yo te deseo lo mejor, que todo salga bien y mucha suerte. La vida gira en espiral y todo fluye más. Sin esperarte”, se escucha decir en la canción.

