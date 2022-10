Claudia Martín envió contundente mensaje que estaría relacionado con la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

La actriz Claudia Martín recientemente compartió un mensaje en sus historias de la red social Instagram, y que sorprendió a sus más de dos millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. Las palabras estarían dirigidas a un hecho particular porque este fin de semana su ex, Andrés Tovar se casó con la también cantante Maite Perroni.

“No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar“, detalló la mexicana.

A su vez, los comentarios en contra de la ex de Tovar no se hicieron esperar, pues varios de los internautas consideraron que todo forma parte de querer llamar la atención, más cuando se trata de una figura pública. Además, hubo un usuario que mencionó que era momento de superar esta situación, debido a que ella también tiene su pareja.

“El karma no existe sea que eres fiel o no siempre te engaña como sea. Hombre fiel no existe”, “Eso se llama querer llamar la atención, lo hizo desde el día uno que salió a dar declaraciones”, “Dolida”, “Y ella que pasa? Si ya hasta novio trae”, “Aquí nadie quita a nadie, él está donde quiere estar”, “Creo que ya a estas alturas eso se llama querer llamar la atención”, “Está dolida porque él la expuso por estafadora”, “Señora ya!!! Supérelo, ya firmó el divorcio, ya le dieron lo que pidió”, fueron algunas de las reacciones que generó el post.

Boda de Perroni y Tovar

La feliz pareja se casó el pasado sábado en Valle de Bravo, celebración que decidieron realizar acompañados de sus seres queridos más cercanos, al tiempo que se pudo ver que varias personalidades del mundo del entretenimiento dijeron presente para festejar esta unión.

En las imágenes se pudo observar a la actriz Angelique Boyer, en compañía de su pareja, Sebastián Rulli. Además, la gran sorpresa para muchos fue ver a parte de los exintegrantes de RBD juntos en un momento tan especial. Sin embargo, Poncho y Dulce María no asistieron a la celebración.

Tovar y Perroni también ofrecieron una rueda de prensa para hablar de los detalles de su boda.

Te puede interesar:

· Exintegrantes de RBD se reunieron para celebrar la boda de Maite Perroni y conmueven al cantar un clásico

· Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron y ella comparte la primera foto como esposos con emotivo mensaje

· Maite Perroni y Andrés Tovar se casan: “Nunca había sentido tanto amor”