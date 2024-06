Dolly Parton llevará la historia de su vida a un musical para Broadway

La cantante y compositora Dolly Parton, de 78 años, llevará la historia de su vida a un musical que se presentará en Broadway en 2026.

La estrella del country está trabajando en la música, co escribiendo el libreto con Maria S. Schlatter y será productora de “Hello, I’m Dolly”, título que hace referencia a su álbum debut lanzado en 1967 y al reconocido musical “Hello, Dolly!”

“¡Hola, soy Dolly! He estado escribiendo la historia de mi vida como un musical de Broadway durante varios años y estoy orgullosa de anunciar que finalmente estamos desarrollando “Hello, I’m Dolly – An Original Musical” para el escenario de Broadway”, escribió en una publicación de Instagram.

La noticia también fue revelada ayer por la intérprete de “Joline” en el escenario del CMA Fest de Nashville y adelantó que el público conocerá toda su vida, hasta ahora: “Tiene mucha historia, mucha familia“.

Junto con Parton y Adam Speers para ATG Production, producirá Danny Nozell para CTK Enterprises, la compañía global de gestión de talentos con sede en Nashville.

La intérprete ya tenía experiencia creando música y letra para musicales, como “9 to 5”, basada en la película homónima que ella misma había protagonizado junto a Lily Tomlin y Jane Fonda en los años 80.

Para su presentación en el West End de Londres ya había trabajado con Speers, por lo que repetirá para su musical.

“Tuve el placer de trabajar por primera vez con Dolly Parton en 2019, cuando confió en nosotros para desarrollar una nueva versión de su musical “9 to 5” para el West End de Londres. Siempre había oído que quería hacer un musical basado en su vida, así que cuando me preguntó si estaría interesado en producirlo, me quedé boquiabierto”, reveló.

“Como todo el mundo sabe, Dolly es una mezcla mágica de talento, trabajo duro, inteligencia, encanto, ingenio y un corazón gigantesco. Estoy encantado de que vayamos a llevar su inspiradora historia a Broadway”, agregó Adam Speers.

Sigue leyendo más de Dolly Parton:

· La antigua casa de Dolly Parton en Nashville se vendió por $849,000 dólares

· Dolly Parton aclara si sus pechos están o no asegurados

· Dolly Parton tiene ganas de volver a posar para Playboy a sus 74 años