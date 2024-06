La Divaza reacciona al romance de Aleska Génesis con Clovis Nienow y la pareja le responde

La Divaza compartió este viernes un video en su cuenta en Instagram para reaccionar al romance de Aleska Génesis y Clovis Nienow, que muchos usuarios consideran que se trata de una relación por conveniencia, pues dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’ no concretaron su amor.

En la publicación que hizo el creador venezolano de contenido se le veía sentado mientras usaba una tablet en la que se reproducía el video que confirmó que la modelo y el actor están saliendo.

“Yo tranquilo… cuando de nada”, escribía la estrella de las redes sociales para mostrar su sorpresa por esta situación.

La Divaza habla del romance de Aleska y Clovis

Pero esta opinión no es solo de La Divaza, ya que algunos usuarios también comentaron: “No more, ese Clovis no se da a respetar. Ay, no, ya dejé de seguirlo”, “Yo opino que no le des foco a eso”, “Que esa quiere sacarle partido ahora a esa supuesta relación para que se sepa de ella”.

Los involucrados también reaccionaron y por eso dejaron mensajes en la publicación de La Divaza. Aleska Génesis, por ejemplo, comentó: “Zulay con Yajaira quedaste, hermana”.

Mientras que Clovis indicó: “Tranquilo, amor, yo soy tuyo”.

Lo cierto es que el revuelo causado por este amorío ha sido de gran magnitud, al punto que otros famosos han opinado sin filtro.

Una de ellas fue Chiky Bombom, quien este jueves le dijo a la pareja durante un live: “No te creo, lo primero es que no te creo, está en tus manos”.

Además, la dominicana le comentó a Aleska: “Tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener, pero no te creo por la grabadera, con la grabadera es como que tú le estás estrujando a la gente así como que jajaja”.

Para muchos, lo extraño no es que se haya dado este romance, sino que surgió en medio del buen momento que estaba viviendo Clovis, quien fue invitado a distintos programas de Telemundo y había gustado mucho a la audiencia de la cadena.

Por eso, algunos creen que se trata de una oportunidad que vio la venezolana para lograr mantenerse en la palestra.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· Lupillo Rivera le exige a Telemundo que dejen de difamar su imagen personal

· Thalí García habla del distanciamiento de Lupillo Rivera: “Esperaba más reciprocidad, te has pasado”

· Thalí García expresa su descontento con el éxito de La Casa de los Famosos 4