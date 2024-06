Revelan que la crisis entre Jennifer López y Ben Affleck sería un distractor de la “caída” artística de la cantante

La numerosa cantidad de noticias y rumores en torno a la crisis matrimonial que viven Jennifer López y Ben Affleck, ha dejado en claro que la cantante no se encuentra en el mejor momento de su vida.

Lo anterior también habría comenzado a afectar la carrera de la también actriz, al grado de que en días pasados, la misma artista de origen latino reveló la cancelación de la gira que tenía programada para este verano, por los Estados Unidos, por motivos personales. Aunque la nacida en El Bronx no mencionó en ningún momento el nombre de su esposo respecto a esta decisión, diversos medios han señalado que la salud de su matrimonio fue el motivante principal para decirle “adiós” a su tour.

Sin embargo, y de acuerdo con lo recién difundido por el medio inglés The Mirror, la crisis matrimonial que vive JLo, que se ha convertido en “carne de cañón” de decenas de medios, sería una simple estrategia comercial para distraer al público del pésimo momento que vive la también empresaria en su carrera artística.

Jennifer López canceló su tour por motivos personales. Crédito: Mezcalent

Jennifer López no vive el mejor momento

Según lo revelado por la experta en relaciones públicas Mayah Riaz, a través de The Mirror, la variedad de noticias en torno a la carrera de López, durante este año, son más que suficientes para saber que la cantante está pasando uno de los peores momentos en su trayectoria profesional.

No es de extrañar que haya especulaciones sobre los rumores de divorcio que la rodean con Ben que podrían haber sido creados para distraer la atención de la caída de su carrera” Mayah Riaz – Experta en relaciones públicas

En febrero pasado, la cantante latina lanzó su más reciente material discográfico, “This Is Me… Now”, el cual ha sido severamente criticado y lapidado por la crítica especializada y el público en general, al grado de ser considerado como un verdadero fracaso.

Semanas después del lanzamiento del disco de JLo, la misma artista anunció la realización de la gira por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, y a raíz de la mala recepción de su álbum, JLo canceló 7 fechas de su tour por una presunta baja venta de entradas.

Aunado a todo lo anterior, y como la estocada final a la crisis artística que vive, Jennifer anunció el cambio de nombre de su gira de “This Is Me… Now Tour” a “This Is Me… Now/Greatest Hits”, como una forma de atraer a un mayor público.

A pesar de este serie de medidas, la cantante anunció, hace apenas unos días, la cancelación de su gira debido a que tenía la intención de acercarse más a su familia. Sin embargo, la mayoría de medios han señalado que esta medida se habría tomado por el fracaso de su disco y el rechazo del público por verla actuar.

Ante esta situación, Mayah Riaz comentó que una de las razones ocultas de la cancelación del tour podría ser la mala imagen que López podría obtener si actuaba en estadios medio llenos. De igual manera, reafirmó que la serie de rumores respecto a un divorcio con Affleck deben tomarse con cuidado hasta no contar con una confirmación creíble.

Los rumores de divorcio o las distracciones de la vida personal a veces pueden utilizarse como estrategia para desviar la atención de cualquier contratiempo profesional” Mayah Riaz – Experta en relaciones públicas

Sin embargo, y lejos de su carrera musical, Jennifer López logró una bocanada de aire fresco gracias a su más reciente cinta con Netflix, “Atlas”, la cual, a pesar de las pésimas críticas, se ha convertido en un verdadero éxito para López y la plataforma de streaming gracias a sus millones de visualizaciones.

