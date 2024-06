¡Se olvida del FC Barcelona? Lionel Messi asegura que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo 

El delantero argentino y estrella del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi, sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que el equipo más importante en la historia del fútbol es el Real Madrid y esto lo demostraron tras vencer al Borussia Dortmund en Wembley para conquistar la Champions League número 15 de su carrera para seguir ampliando su legado como el club que más títulos ha conseguido de este torneo.

Estas declaraciones las realizó el atacante durante una entrevista ofrecida para Infobae como parte de la concentración que está realizando la selección de Argentina como parte de su preparación para la Copa América 2024 que se llevará a cabo en los Estados Unidos y arrancará el próximo 20 de junio; durante la misma fue preguntado sobre cuál consideraba él que era el mejor equipo del planeta.

“Si hablas por resultados, es el Madrid. Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor. Por resultados, el Madrid”, expresó Messi.

Durante la entrevista también reveló que durante la época en la que jugó para el FC Barcelona tuvo que ser tratado por un psicólogo para poder lidiar con toda la presión que vivía día a día por ser la máxima figura de la institución y especialmente por la exigencia que sentía por parte de los aficionados que siempre esperaban lo mejor de él para poder ganar y quedar campeones de La Liga y los demás torneos en los que participaban.

“La verdad es que fui en una época cuando estaba en Barcelona hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona que me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”, agregó el artillero argentino.

Para finalizar, Lionel Messi habló sobre las expectativas de poder formar parte del Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; detalló que desconoce si podrá competir en este torneo para buscar el bicampeonato y todo esto se respaldará según su condición física y su estado de salud para ese momento.

“Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado”, comentó.

“La vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Ahora tenemos otro desafío con la selección, poder intentar conseguir otra Copa América. Pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo… A mí me pasó como sentirme realizado, conseguí todo”, concluyó.

