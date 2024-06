Todos los neoyorquinos mayores de 11 años tienen voz y voto en el presupuesto participativo 2025

Todos los residentes de la Gran Manzana, mayores de 11 años, independientemente de su estatus migratorio, puedan dar su opinión sobre cómo se invertirá una porción del presupuesto de la Ciudad de Nueva York. El período de votación para la consulta el ‘Dinero del Pueblo” (The People’s Money) se extenderá hasta el próximo 12 de junio.

Este proceso organizado por la Comisión de Enlace Cívico de la Ciudad de Nueva York (CEC), permite consultar a los residentes de los cinco condados, sobre cuáles tipos de proyectos de servicios sociales, bienestar y educación las comunidades prefieren.

La CEC ha estado trabajando para garantizar un proceso inclusivo y equitativo, por ello se ha esforzado en ofrecer información acerca de esta votación en 13 idiomas. Los electores de una forma muy sencilla, también pueden “sufragar” en línea en: on.nyc.gov/pb

Las planillas de votación también están disponibles en las librerías públicas.

“Los inmigrantes son vitales para la vida cívica de la ciudad de Nueva York y aportan energía, industria y vitalidad a nuestras diversas comunidades. A través del proceso de presupuesto participativo de People’s Money, independientemente del estatus migratorio, nos aseguramos de que las diversas comunidades tengan voz y voto, sobre cómo y dónde gastar una parte del presupuesto de la ciudad”, dijo la Dra. Sarah Sayeed, presidenta de la CCA.

Hecho en comunidad

En el primer ciclo del proceso de presupuesto participativo en toda la ciudad, se financiaron un total de 46 proyectos comunitarios, con $5 millones de fondos de la municipalidad.

Más de 100,000 neoyorquinos votaron para seleccionar proyectos de gastos que abordan una amplia gama de necesidades de la comunidad, incluida la salud mental, programas para jóvenes, seguridad alimentaria, nutrición y capacitación vocacional.

Los proyectos ganadores están siendo llevados adelante por organizaciones comunitarias en toda la ciudad de Nueva York.

Por ejemplo, quienes votan en Manhattan este año, tienen la oportunidad de escoger entre ocho proyectos que incluyen un modelo de pasantías para mujeres con antecedentes penales, un programa de cuidado de mascotas para neoyorquinos vulnerables y un plan de soporte de cuidadores de ancianos, entre otros.

Hasta el 4 de junio, más de 35,000 residentes han votado. Después del 12 de junio, se tabularán las papeletas y se anunciarán los proyectos ganadores. La inversión en los programas seleccionados arrancará a finales de este año, tras la asignación de recursos a organizaciones comunitarias que serán seleccionadas mediante un proceso competitivo.

Yazmany Arboleda es el artista residente de CCA, creador de los ‘Sunnies’, figuras que representa el trabajo y la diversidad de la Gran Manzana. (Foto: F. Martínez)

Proceso democrático

Esta semana, precisamente en la Plaza del Migrante del Bajo Manhattan, se organizó un evento para celebrar el Mes de la Herencia de los Inmigrantes y alentar a la gente a votar.

“Esta celebración coincide con la posibilidad que tienen todos los neoyorquinos, independientemente de su idioma o procedencia, sean vistos y escuchados, en el desempeño de un papel fundamental en el proceso democrático, que impacta a sus comunidades y refleja sus necesidades“, expresó Manuel Castro, comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (MOIA).

Además de brindarles a los asistentes la oportunidad de votar en People’s Money, el evento honró a un grupo de madres inmigrantes hispanoparlante, que contribuyeron al proyecto artístico ‘Sunnies’ que respalda a esta campaña de votación en el presupuesto participativo.

El artista residente de la CCA, Yazmany Arboleda, creó los Sunnies, una colección de divertidas figuras, títeres gigantes e inflables de color amarillo, con un corazón, que simbolizan el optimismo y la diversidad de los residentes de la Gran Manzana.

“Como creador de esta agencia siempre hacemos esfuerzos para crear conexión entre el arte y el espacio público. Y justamente esto es lo que estamos logrando”, destacó.

Un grupo de mujeres inmigrantes contactadas por la organización comunitaria Aids for Life International, crearon las figuras de ‘Sunny’ que representan a los neoyorquinos que tienen un gran corazón, ejercen diferentes trabajos y se preocupan por su comunidad. Una de ellas fue la dominicana Carmen Canela quien con tenacidad colaboró en la elaboración de estas figuras que representan el espíritu de Nueva York.

“”Son personas comunes de aquí de la ciudad, trabajadores, obreros, vendedores, quienes recogen la basura y muchos más, que le rendimos este homenaje, porque son parte vital para que esta ciudad sea lo grande que es. Son además una invitación a la participación. Siempre como migrante me he sentido motivada a buscar espacios para ayudar. Y eso me hace sentir muy orgullosa“, comentó Carmen.

La dominicana Carmen Canela formó parte del grupo de mujeres que contribuyó con la elaboración de estas esculturas, que son una metáfora la diversidad neoyorquina y una motivación para participar en la elaboración del presupuesto participativo. (Foto: Fernando Martínez)

Es muy fácil votar. Toma 2 minutos:

Tu primer paso es hace click en on.nyc.gov/pb, allí tienes la opción de seleccionar el idioma.

Los requisitos para votar son ser residente de la Ciudad de Nueva York y ser mayor de 11 años.

Después, coloca el código postal de tu área y pulsa en “siguiente”. Después vas a necesitar un número de teléfono, al que te llegará un código, el cual necesitas ingresar para continuar la votación.

Si no tienes o no quieres usar un celular, puedes solicitar un código PIN para participar enviando un correo electrónico a participate@civicengagement.nyc.gov con el siguiente asunto: “Solicitud de PIN”.