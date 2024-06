“Wepa, viva Puerto Rico”: Puertorriqueños de NY listos para celebrar desfile en la 5ta Avenida

“Vamos pa’quí vamos pa’llá, todo Puerto Rico.

A comer pastel y a comer lechón, arroz con gandule y a beber ron”…

Ese fue uno de los coros de la famosa canción “La fiesta de Pilito”, del Gran Combo, que se escuchó a todo pulmón el jueves al medio día en la sede del Condado de El Bronx. Hasta el edificio municipal llegaron decenas de puertorriqueños a ver cómo, por primera vez en la historia, se izaba la bandera de la isla en lo más alto del asta, calentando motores para la gran celebración de este domingo del Desfile Nacional Puertorriqueño, que desde las 11:00 de la mañana se tomará la 5ta Avenida en Manhattan entre las calles 44 y 79. Ya huele a parranda.

“Qué comience la fiesta en El Bronx”, gritó muy emocionada la puertorriqueña Nancy Colón, mientras bailaba una serie de canciones que interpretó con mucha gracia y desparpajo la cantante Jeannie Sol, quien puso a moverse a todos los presentes, incluida la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

“Hoy es un día histórico porque al izar la bandera aquí, estamos reconociendo el aporte de la comunidad puertorriqueña en el desarrollo de este condado y todas sus contribuciones en la lucha por la equidad, , la justicia, el crecimiento y la representación”, dijo la líder política, quien con mucha gracia soltó varios “wepa” y “qué viva Puerto Rico“.

Lillian Rodríguez López, presidenta de la junta directiva del NPRDP (Desfile Nacional del Día de Puerto Rico), destacó la unidad que reina entre los puertorriqueños, como una característica de la comunidad, y mencionó que más allá de los festejos y el desfile para honrar a los boricuas, a través de programas de becas estudiantiles que cada año otorgan, contribuyen con los sueños de cientos de adolescentes que pueden avanzar a la universidad.

Y al hablar sobre la temática del desfile de ese año y a qué localidad se honrará, la ejecutiva del evento aseguró que los homenajes serán para el pueblo de San Germán y la comunidad puertorriqueña en Hawái, al igual que las partes más orientales y occidentales de las comunidades puertorriqueñas en todo Estados Unidos.

“Nuestro tema de 2024 será Boricua de Corazón, algo que captura nuestro sentimiento colectivo de que ser puertorriqueño es fundamental para nuestra identidad y vive en nuestros corazones sin importar en qué parte del mundo nos encontremos”, comentó Lillian Rodríguez.

Sobre San Germán, o “la Ciudad de las Lomas”, que fue fundada en 1,511, los organizadores del desfile manifestaron que es el segundo municipio más antiguo de Puerto Rico y uno de los primeros asentamientos españoles, reconocido por su arquitectura colonial, calles adoquinadas y rico patrimonio cultural.

David Rodriguez, presentador del noticiero Telemundo 47, quien nació en Carolina, Puerto Rico y creció en El Bronx, tampoco pudo ocultar su orgullo por ser boricua y por ver el pabellón de la isla izado en su condado, y aseguró que sus paisanos son parte fundamental de lo que es hoy en día Nueva York.

La presidenta de El Bronx, Vanessa Gibson, izó la bandera boricua en el Condado. Foto Edwin Martínez

“Somos ejemplo de lucha, resiliencia, compromiso y mantenemos nuestras raíces vivas”, aseguró el comunicador, quien fue el anfitrión de la izada de la bandera de Puerto Rico en El Bronx, donde también el oficial James Muñoz interpretó a capela el Himno de la isla.

“Me emociona mucho ver mi bella bandera aquí colgada, porque aunque es obvio que la gente en Nueva York nos reconoce como parte importante de la ciudad y los boricuas nos hacemos sentir donde sea, saber que oficialmente nos están honrando, es una manera de decir públicamente que nuestro aporte vale y que nosotros no somos invisibles”, aseguró María Rivera, una de las asistentes al evento, quien de paso agregó estar lista para el domingo.

“Ay, bendito. Para nosotros el desfile es toda una celebración, casi más grande que Navidad. De mi casa vamos a ir más de 20, con banderas, camisetas de la familia y llenos de energía para bailar y disfrutar al máximo, con los nietos, los hijos, las nueras, los yernos y otras amistades”, comentó la puertorriqueña, originaria de Toa Baja. “Es que ser boricua es un honor y siempre andamos de fiesta”.

Nancy Colón y su amiga están listas para celebrar el orgullo boricua este domingo. Foto Edwin Martínez

El desfile de este 2024 tendrá al salsero Tito Nieves como el Gran Mariscal, al igual que a la cantante Lisa “Lisa Lisa” Vélez, quien será la madrina y Ramón Rodríguez, quien fungirá como padrino del evento. Otra de las grandes invitadas que ha causado mucha emoción con su anunciada presencia es la modelo empresaria Maripily Rivera, ganadora del reality show la Casa de los Famosos.

Nancy Colón, quien llegó a Nueva York desde Río Piedras hace varias décadas, aseguró que los boricuas son personas de brazos abiertos que siempre acogen a todos contagiando alegría por donde van.

“Nosotros nos la pasamos dando amor y algo que tenemos, que hasta el día de hoy vemos es que invitamos a la gente a comer a nuestras casas como un gesto de compartir y de unidad. Aunque llevemos muchos años aquí, tanto nosotros como las nuevas generaciones, conservamos ese sentido de dar y ayudar. Y para el baile somos los mejores”, dijo la residente de El Bronx.

La pastora Nancy Rosario, aprovechó los días previos al Desfile Nacional Puertorriqueño para pedir a Dios que proteja a la isla de devastadores desastres naturales que en más de una ocasión han atacado ferozmente a la tierra del Coquí.

“Qué Dios y su infinita misericordia cuiden a nuestra isla de huracanes y tormentas severas y que nos ayude a ser una isla cada vez más próspera. Qué Dios proteja a Puerto Rico hoy y a todas las generaciones futuras”, dijo la líder religiosa.

Tomás López, veterano de la guerra de Corea, no quiso perderse el momento en que la bandera de Puerto Rico fue izada en el edificio municipal el condado de El Bronx, y llegó en su silla de ruedas con mucha felicidad y emoción.

“Yo soy un héroe boricua y me llena de orgullo que la presencia de los puertorriqueños se sienta hasta en el cielo con esa bandera. Yo hoy a mis 96 años, a pesar de estar viviendo hace mucho en Nueva York me siento cada día más puertorriqueño“, afirmó el antiguo militar. “Y el domingo me van a llevar a Manhattan a gritar fuerte qué viva Puerto Rico, como dice la canción”.

Pero no solo residentes de la Gran Manzana aseguran estar listos para participar en el desfile boricua, considerado uno de los eventos que más personas congrega en todo Estados Unidos, sino que directamente desde la isla han llegado puertorriqueños prestos a festejar.

“Este año el grupo que compone la Delegación de Puerto Rico es mucho más numeroso, el cual cuenta con oficiales electos, empresarios, comerciantes y líderes comunales de toda la isla. Hay que señalar que nos acompañan personas de todos los niveles, incluyendo el grupo de la Escuela Salsa Con Estilo que tanto llamó la atención con su participación el pasado año y el cual está auspiciado por el Municipio de Guayama. De igual forma viaja una nutrida delegación de ex alumnos de la Escuela CROEM de Mayagüez”, dijo José J. Taboada De Jesús, vicepresidente del Comité a cargo de organizar las actividades de la Delegación. “También una delegación del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico-CUD, una representación de la empresa CAMPOFRESCO que elabora la marca centenaria Jugo de Piña Lotus junto a una delegación de la empresa aguadillana Tienda Sesto promotores en la venta de artesanía, quienes comienzan a celebrar su primer centenario (100 años) de operaciones”.

Tomás López, de 96 años, asegura sentirse cada vez más orgulloso de ser boricua. Foto Edwin Martínez.

El domingo es la cita, y como coreó la cantante que animó la celebración de la izada de la bandera boricua: “los boricuas harán bulla“. Y tanto los nacidos aquí, como los nacidos allá, mostrarán su orgullo por lo alto, tal como lo dice el famoso tema “Preciosa”, del compositor Rafael Hernández:

“Por donde quiera que ande, oh

Por que lo llevo en la sangre

Por herencia de mis padres

Y con orgullo repito

Yo te quiero, Puerto Rico

Yo te quiero, Puerto Rico”…

Datos sobre el desfile