Desfile puertorriqueño en NY este domingo: la energía y el orgullo boricua se siguen sintiendo

Nueva York – María Román Dumén recuerda con nostalgia la década de los 70 cuando los pilares de la “parada puertorriqueña” en Nueva York eran las organizaciones de los pueblos de la isla.

Según cuenta, como parte de la dinámica previa a la celebración del orgullo boricua en las calles de la Gran Manzana, el intercambio era más personal entre los representantes de los distintos municipios que hacían posible la organización del evento.

Para esa época la “parada” se llamaba simplemente el “Desfile Puertorriqueño de Nueva York”.

“El desfile para esos años era más de la comunidad. Las organizaciones de los pueblos eran los pilares del desfile. Eran fiestas patronales que se hacían a nivel de las distintas comunidades. Mensualmente, había reuniones con las organizaciones de pueblos y sin fines de lucro. O sea, había un tipo de trabajo con la comunidad…Habían reinados, donde se elegía una reina infantil, una juvenil, una mayor. Había como más enlace con la comunidad en esos tiempos…”, describe la activista comunitaria en entrevista con El Diario.

Román Dumén recuerda que contingentes de puertorriqueños acudían en caravanas y con banderas al aeropuerto a recibir a los alcaldes de distintos pueblos de la isla que llegaban a la Gran Manzana para participar de las actividades. Grupos de batuteras de distintos municipios también eran pieza distintiva del desfile en esos años.

“Cuando yo empecé en los 70 eran tan y tan diferente, porque envolvía más a la comunidad para hacer parte del desfile. Habían muchos voluntarios”, recordó la exayudante del gobernador de NY George Pataki en temas relativos a la comunidad hispana.

Román Dumén contrastó que ahora la mayoría de las gestiones del desfile se realizan de manera virtual; pero, en los inicios, era común que los organizadores se reunieran en un edificio en el 149 de El Bronx.

“Cuando venía, por ejemplo, un grupo de P.R. que necesitaba orientación, pues tocaban a la puerta de esa oficina del desfile donde uno los orientaba en persona; venían a recoger sus credenciales. Era una relación diferente, persona a persona”, describió.

“Esa parte humana donde había una conexión con el pueblo, con la comunidad, como que eso yo lo extraño; esas son las añoranzas”, se sinceró Román Dumén.

Como muchos en la diáspora, Román Dumén es una boricua con parte de su corazón en la isla y la otra en Nueva York.

Aunque nació en Arecibo, pueblo al norte de la isla, pasó su niñez, adolescencia y parte de sus años universitarios entre Puerto Rico y la Gran Manzana.

Marina Torres y Ramón S. Vélez, sus influencias

En la década de los 1970, guiada principalmente por Marina Torres, quien fue ayudante especial de la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, Román Dumén comenzó a participar de las reuniones en preparación al desfile como representante del grupo de batuteras “South Bronx Kids”.

“Marina Torres fue la que me encaminó a trabajar en la comunidad con este grupo de batuteras (que ella dirigía), y ellos iban al desfile y yo representaba a ese grupo en las reuniones del desfile, pero a nivel de comunidad”, relató la entrevistada.

A Torres, quien posteriormente se convirtió en secretaria de la Junta de Directores del Desfile Nacional Puertorriqueño, se le considera una de las boricuas que transformó el concepto del evento a partir del 1995.

“Ahí fue que yo empecé a ser voluntaria, y fui creciendo poco a poco en diferentes comités, de reinado, de banquete, de gala. Fui creciendo hasta que llegué a la junta ejecutiva donde entonces decidimos hacer el concepto del Desfile Nacional Puertorriqueño, y en el 1995 fue que hicimos el primer Desfile Nacional Puertorriqueño”, relató la isleña que en el 2000 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Junta de Directores.

Otra figura que la guió en su desarrollo como activista en favor de las causas de los puertorriqueños fue Ramón Vélez. A Vélez, nacido en Hormigueros, se le conoce como el fundador del Desfile Nacional Puertorriqueño.

El isleño llegó a la ciudad en los años 50. Vélez fue militar y perteneció al Regimiento 65 de Infantería, mejor conocido como “The Borinqueneers”. Los soldados de este regimiento batallaron por EE.UU. tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea.

Como parte de su gestión en el desfile trajo con él aires más políticos. Veléz se convirtió en miembro del Consejo de Nueva York. Al boricua se le atribuye incentivar la participación electoral de sus compatriotas en el estado y la ciudad.

“El fue el que me motivó y fue como un mentor para mí, porque me enseñó la importancia del orgullo puertorriqueño. Le tengo que dar crédito a mi madre, pero le doy crédito a él como líder político que me tomó de la mano y me enseñó la importancia de participar en diferentes organizaciones puertorriqueñas. Todo lo que tenía que ver con Puerto Rico en Nueva York, él me envolvía…Y ahí fue que yo fui creciendo poco a poco, donde obtuve posiciones de importancia hasta que llegar a ser la cofundadora del desfile”, reconoció Román Dumén sobre el legado de Vélez.

María Román Dumén fue miembra honoraria del Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York. Foto: cortesía María Román Dumén

Román Dumén y su labor para hacer del desfile puertorriqueño uno nacional

Román Dumén afirmó con orgullo que junto a estos líderes y otros como Madelyn Lugo logró que el desfile trascendiera los límites de NY para que fuera reconocido en otros estados e incluso más allá del país.

“En el 1995, nosotros hicimos el primer Desfile Nacional Puertorriqueño. Yo soy responsable de ayudar de llevarlo de Nueva York a nivel nacional. Recuerda que el desfile puertorriqueño era de Nueva York. El concepto nacional se hizo en el 1995. Después de unos 37 años, decidimos que era importante expandirlo como un vehículo para crear puentes e invitar a muchos otros puertorriqueños de otros estados a que también tuvieran sus propios desfiles. Por eso yo me siento bien orgullosa de haber sido coordinadora de los estados. Hicimos todo lo posible para que hicieran otros desfiles como el de California…El primer desfile en California fue parte de ese movimiento de nosotros a nivel nacional”, destacó.

La labor de la arecibeña en pro de la comunidad puertorriqueña ha sido reconocida por varias entidades a lo largo de los años. Román Dumén recibió el “Outstanding Hispanic Women Achievers Award” por parte del exgobernador Mario Cuomo y el “New York State Women of Excellence Award” otorgado por el exgobernador David Paterson, por mencionar algunos.

La activista puertorriqueña María Román Dumén participa del desfile puertorriqueño del 2023 en NY. Foto: cortesía María Román Dumén

También fue reconocida como una de las “Mujeres Destacadas” (Distinguished Women) en los premios que otorga anualmente este periódico.

A medida que el desfile boricua empezó a ser reconocido en otras jurisdicciones, el evento se ha comercializado más.

Programa de becas de NPRDP

Uno de los resultados positivos de este cambio es el programa de becas que otorga el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño (NPRDP), como se le conoce actualmente al evento.

National Puerto Rican Day Parade, Inc. es la organización sin fines de lucro 501(c)(3) que lidera esa y otras iniciativas relacionadas con el desfile.

En el caso del programa de becas, se otorgan 100 valoradas en $2,000 dólares cada una para un total de $200,000 a estudiantes de ascendencia puertorriqueña que están marcando una diferencia en sus comunidades.

Lo anterior es resultado de donaciones directas a la organización por parte de empresas y otras entidades. Hasta el momento, el NPRDP ha otorgado más de $1.6 millones en becas a estudiantes puertorriqueños.

“Ahora tienen la oportunidad de darle más becas a los niños puertorriqueños…Eso es bien importante porque hay que enfocar en la importancia de educar a nuestra juventud que regresen y terminen los estudios. Eso es bien importante. Eso lo está haciendo ahora el desfile nacional puertorriqueño”, aplaudió Román Dumén.

El desfile puertorriqueño es manifestación más grande cultural en EE.UU.

El desfile que este año se realiza el domingo, 9 de junio, por vez número 67 se considera la manifestación más grande de orgullo cultural en EE.UU. El recorrido por la Quinta Avenida iniciará en la calle 44 y culminará en la 79 en Manhattan. El evento empieza a las 11 a.m.

El desfile no solo congrega a boricuas de Nueva York, sino a miembros de otras comunidades y turistas.

Al momento, NY es el segundo estado de EE.UU. con mayor número de boricuas. La población boricua casi alcanza el 1 millón (990,217), solo precedido por Florida, donde se calcula más de 1 millón.

En la isla, habitan unos 3.2 millones de puertorriqueños; en total, más de 5 millones de boricuas residen en estados de EE.UU.

Durante la primera mitad del siglo pasado, los boricuas que migraron a NY buscando mejores oportunidades laborales, marcaron pauta en cuanto a aporte económico y cultural, y sentaron las bases para la movilización y el desarrollo de otras comunidades hispanas. La población boricua que migró desde P.R. se estableció, principalmente, en zonas de East Harlem (El Barrio) y el Bajo Manhattan, El Bronx y Brooklyn.

El poder e influencia puertorriqueña en NY sigue vigente

A pesar de que, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU., esta población se ha reducido en NY y más de 80,000 boricuas abandonaron la Gran Manzana entre el 2010 y 2020, la influencia y el poder de la comunidad sigue vigente.

“Aunque la población puertorriqueña ha bajado, la energía, no. Tú vas a notar en la Quinta Avenida que, aunque pueda haber menos espectadores, la energía va a ser doble o triple. Esa energía, ese orgullo, eso de ondear la bandera en las residencias, en los carros, en la ropa, eso nunca va a cambiar”, aseguró la también segunda vicepresidenta de 100 Hispanic Women National, Inc.

Para Román Dumén el hecho de que el desfile se ha popularizado más allá de las fronteras de NY ha ayudado a una mejor comprensión del aporte de la diáspora y estrechado la relación entre boricuas en “ambos lados del charco”.

“Cada vez que pasa algo en Puerto Rico, la diáspora puertorriqueña es la que responde más rápido para los puertorriqueños en la isla. Ya a nosotros no nos ven como antes, en los 50 o 60. Los que vivían acá no se consideraban puertorriqueños porque estaban en la diáspora. El boricua en la isla ahora le da la bienvenida al puertorriqueño (de la diáspora), y en eso el desfile puertorriqueño ha ayudado mucho…”, analizó.

En ese sentido, Román Dumén destacó el papel central que ocupan los puertorriqueños en la configuración política no solo en NY, sino a nivel nacional.

“El puertorriqueño oficial electo tiene que continuar dándole importancia a lo que es el voto puertorriqueño, porque tú podrás tener mucha gente hispana aquí en NY, pero vamos a ser realistas, los que abrieron las puertas aquí fueron los puertorriqueños; la mayoría del que vota es el puertorriqueño. Tenemos que darle importancia, aunque se estén mudando para Florida, Texas y otros estados, todavía tenemos ese poder, esa plataforma del pueblo puertorriqueño”, argumentó.

Román Dumén desfilará en la comitiva de la organización Comité Noviembre, ya que también forma parte de la junta de directores.

Primer desfile puertorriqueño en Nueva York

El primer desfile puertorriqueño se realizó en el 1958 en medio de una división entre líderes que consideraban que la comunidad debía tener su propia celebración más allá del Desfile Hispanoamericano de Nueva York. En medio de reclamos por vivienda asequible y discrimen, los puertorriqueños se agruparon para crear su propia parada.

El desfile fue nuevamente reestructurado en el 2015 bajo NPRDP a raíz de la pesquisa encabezada por el exfiscal general del estado Eric T. Schneiderman sobre el manejo de los fondos de la entidad por parte del entonces encargado de mercadeo que culminó en el desmantelamiento de la Junta. Desde entonces, la entidad es presidida por Lorraine Cortés Vázquez y buena parte del enfoque es educativo a través del mencionado programa de becas.

A tono con el carácter educativo, la evolución del evento también va de la mano con homenajes a figuras históricas destacadas y campañas para crear conciencia sobre asuntos y debates que afectan a la comunidad dentro y fuera de P.R.

Sigue leyendo:

Parada puertorriqueña de NY busca impulsar a pymes en la isla mediante conversatorio sobre incentivos estatales

Comité Noviembre de NY se prepara para viaje anual a Puerto Rico para impulsar proyectos económicos y de justicia social

Parada Puertorriqueña 2024 en Nueva York: San Germán y obreros boricuas en Hawaii serán reconocidos

Parada puertorriqueña de Florida refuerza llamado para que boricuas y otros hispanos se registren para votar en elecciones de noviembre