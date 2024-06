¿Gala Montes estará en ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Gala Montes, actriz y cantante mexicana, habló de la posibilidad de que forme parte del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ en su segunda temporada.

Durante una entrevista con el periodista Edén Dorantes, la artista indicó que no está cerrada a estar dentro del programa de telerrealidad.

“Ya te lo han preguntado esta semana, pero, ¿estás en la lista de ‘La Casa de los Famosos’?”, le indicó el reportero.

Ante la interrogante, ella contestó: “¿Viste eso? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Me ves ahí? Tú dices que sí, pues no sé, depende, te digo que no, la situación no está para decir depende, ¿sabes? Pero si me hablan, ¿por qué no?”.

Indicó que si entra al reality show está dispuesta a mostrar todo, incluyendo una “chichi”, según comentó.

“No es cierto, ganaría limpio, haría todo lo que esté en mis manos para ganar limpio, y ganar, ¿no?”, comentó.

Dijo que si entra al reality show mostrará su autenticidad y transparencia, dos cosas que considera importantes para entrar al programa.

Acerca de las cosas que no soportaría de sus compañeros, adelantó que una de las cosas que más le da asco son los pelos en el jabón. “Pero sabes que me ha pasado toda la vida, con mi hermana. Uno tiene gente que te entrena en la vida, lo sé”, afirmó.

Otro reto que enfrentaría es que no se le da muy bien la cocina, pero comentó que está dispuesta a aprender. “La verdad tengo que aprender a lavar ropa, porque mi mamá antes me hacía todo, muchachos, pero ya me mudé”, dijo acerca de esta tarea que también se le complica.

La joven explicó que debido a su trabajo los quehaceres del hogar no son algo que haga frecuentemente.

“No sé, si será que me digan la bendición y divertirme”, adelantó acerca de la posibilidad de formar parte del cast de esta nueva temporada que desde ya está emocionando a la gente, pues la primera entrega tuvo un rotundo éxito.

Una cosa que no le gustaría es compartir con malas personas, que sean racistas, egocéntricos o narcisistas.

