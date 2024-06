Vinícius Jr. sobre condena a fanáticos del Valencia: “Soy un atormentador de racistas”

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., se ha pronunciado en redes sociales sobre la condena a tres aficionados del Valencia por los insultos racistas que recibió en un partido de LaLiga en mayo de 2023.

El carioca celebró la condena y afirmó que no es una víctima del racismo, sino un “atormentador de racistas”. También señaló que esta primera condena penal en la historia de España por este tipo de delitos no es solo para él, sino para todos los afrodescendientes.

“Muchos me pidieron que lo ignorase, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo, soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cargar. Gracias a LaLiga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica. Queda más por venir…”, indicó el futbolista en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El gobierno brasileño también celebró la decisión judicial y la calificó como un “paso firme en la lucha contra el racismo”. La ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, destacó la importancia de seguir “construyendo políticas públicas que promuevan la igualdad y el respeto en el deporte y en todos los ámbitos de la vida”.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

La condena a los tres aficionados del Valencia es de ocho meses de prisión y dos años sin poder entrar a estadios de fútbol. Esta sentencia es histórica para el fútbol español y la lucha contra el racismo en los campos de fútbol.

La denuncia inicial fue presentada por LaLiga, a la que posteriormente se unirían tanto el Real Madrid como el propio Vinicius Jr.

Este caso es un ejemplo de la lucha contra el racismo en el deporte y en la sociedad en general. Es importante que se tomen medidas firmes para combatir este tipo de actitudes y promover la igualdad y el respeto.

