Pep Guardiola cierra definitivamente la puerta al FC Barcelona y descarta su regreso como entrenador

Desde el retorno de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona, el rumor sobre el retorno de Pep Guardiola como entrenador ha estado rondado. Este lunes el actual director técnico del Manchester City cerró definitivamente la puerta a una segunda etapa en el banquillo culé.

Las declaraciones las hizo en Barcelona, desde el Club de Golf Empordà durante el Legends Trophy, torneo de golf disputado exclusivamente por exfutbolistas y del cual es padrino. Ahí, fue cuestionado por los medios de comunicación presentes sobre varios asuntos relacionados con el fútbol.

Cuando le preguntaron: “¿Está la puerta del Barça cerrada para un futuro?”, Guardiola fue tajante en su contestación. “Sí, está cerrada. Somos mayores ya”, sentenció.

El entrenador lleva ocho temporadas dirigiendo al Manchester City tras su llegada en 2016 después de abandonar el Bayern Múnich. Desde Inglaterra ya hay rumores que aseguran que la de 2025 será la última campaña del DT de 53 años con los ‘Sky Blue’.

Guardiola analizó el panorama Barca

A pesar de haber cerrado la puerta a la dirección técnica de un conjunto azulgrana venido a menos, Guardiola no dudó en analizar y opinar sobre la actualidad del club donde lo ganó todo. Pep no tuvo complejos a la hora de comparar su estilo de juego con el de Xavi Hernández y hacer valoraciones sobre su salida.

“Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en este sentido”, dijo sobre el despido de Hernández. En las comparaciones por el estilo de juego, el estratega catalán fue aún más cortante. “Preguntároslo vosotros que sois los que hacéis esas comparaciones. Yo no las he hecho”.

Finalmente, Guardiola se permitió hacer unas recomendaciones al nuevo entrenador Hansi Flick. “Le deseo lo mejor. Que le ayuden y que le den tiempo. Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga”.

