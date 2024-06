Carolina Sandoval y Lucho Borrego sostuvieron un roce de opiniones en vivo por Univision

Carolina Sandoval defendió su derecho a vestirse como le plazca, argumentando que las mujeres famosas son juzgadas de manera desproporcionada por su apariencia, mientras que Lucho Borrego argumentó que es importante mantener cierta compostura en la televisión, especialmente cuando se trata de un programa familiar como ¡Siéntese quien pueda!

“A mí me parece que es una industria absolutamente feminista, no machista. Yo digo un no rotundo. ¿Sabes por qué? Porque a mí en la industria donde estamos trabajando nosotros digamos que las mujeres están más permitidas a que salgan en tanga, que salgan ligeras de ropa… Hay personas que traen atuendos como ciertas personas que tengo a mi lado y a mí, por ejemplo, no me dejan venir en short aquí al programa”, dijo el periodista colombiano.

Sin embargo, no se detuvo y decidió seguir hablando sobre ese tema tan controversial generado por la vestimenta: “A las mujeres les permiten más mostrar de todo y a los hombres sí nos atacan y nos critican. Yo subí una foto donde a mí me parecía que no tenía nada de morboso, no tenía nada negativo y aquí me han dicho que está malo y está morboso. Señores, yo he visto fotografías de ella o tuyas (refiriéndose a Sandoval y Jaramillo) que muestran mucho más”.

“Toda la vida desde que tengo redes sociales he defendido y promovido el amor propio, autoestima, el body positive, el cuento este de que a todas las critican, las que están muy fitness, las que están muy flacas, las que bajaron de peso, las que son más curvy…, así es que te voy a decir una cosa, no se trata de que nos respeten más o menos por mostrarnos. Yo conozco muchas que se tapan hasta aquí y han hecho peores cosas de las que yo he hecho en mi vida”, expresó la venezolana.

El debate se intensificó cuando se mencionaron casos específicos de celebridades que han sido objeto de críticas por sus fotos provocativas en redes sociales. Al final, el público en redes sociales se dividió en opiniones a favor y en contra de cada postura, destacando la relevancia y la polarización del tema en la actualidad.

“Yo no estoy hablando de elegancia, los juicios de valor como el tuyo tienen al mundo como lo tienen porque la gente te tacha de decente o de indecente si tú te vistes así… Vuelvo y te digo, conozco a muchas que tal vez se meten en delito, yo hasta ahora el único delito que tengo en mi vida es que soy feliz como una lombriz”, añadió Carolina.

