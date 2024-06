El expresidente Jimmy Carter ya no se despierta todos los días, dice su nieto

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien más de un año en cuidados paliativos, está “experimentando el mundo lo mejor que puede” después de la muerte de su esposa Rosalynn en noviembre del año pasado, aunque ya no se despierta todos los días, según dijo su nieto Jason Carter.

“Después de 77 años de matrimonio? creo que ninguno de nosotros entiende realmente cómo es para él ahora”, dijo el mayor de los nietos, Jason Carter, en una entrevista la semana pasada con la revista Southern Living. “Tenemos que aceptar ese hecho, que hay cosas sobre el espíritu que simplemente no se pueden entender”.

Informó que el exmandatario ya no se despierta todos los días y que sus hijos lo visitan con frecuencia, aunque nunca saben qué tipo de día va a tener su padre. El mes pasado, Jason había dicho que creía que su abuelo “realmente estaba llegando al final”, aunque aseveró que se encontraba bien. Desde entonces, dijo, su estado de salud no ha tenido ningún cambio.

El expresidente Jimmy Carter ingresó a cuidados paliativos en febrero de 2023. Con 99 años de edad, ha vivido más que cualquier otro presidente de Estados Unidos.

Jason Carter, de 48 años, le dijo a Southern Living que hace unas semanas visitó a su abuelo en su casa en Plains, en el estado Georgia, donde vieron el partido de los Bravos, hablaron sobre el Centro Carter y la familia. También compartió una conversación que tuvieron ese día:

“Le dije: ‘Papa, ya sabes, cuando la gente me pregunta cómo estás, digo: ‘Honestamente, no lo sé’”, recuerda Jason. “Y él sonrió y dijo: ‘Yo no lo sé’”.

“Fue bastante dulce”, le dijo ala revista.

Donarán la casa en Plains

El nieto del expresidente describió la conexión de Jimmy con Plains, su ciudad natal, como “realmente notable”. Aseguró que su casa allí, la cual es de su propiedad desde 1961, será donada al Servicio de Parques Nacionales cuando muera el expresidente.

“Es una historia tan estadounidense… ir a Plains y ver la casa que mis abuelos construyeron y vivieron durante todo su tiempo y a la que regresaron después de ser presidente”, continuó. “Realmente cuenta una historia notable de lo que nuestra política puede hacer avanzar a la gente. Es una historia realmente increíble ir de ese pequeño pueblo a la Casa Blanca y regresar”.

Aseveró que o “no hay otro lugar en el mundo” donde el expresidente “estaría en paz aparte de Plains”.

La revista detalló que los planes para honrar y preservar el legado de Jimmy Carter una vez que muera existen desde hace mucho tiempo. Esto incluye un funeral de Estado en Washington, DC., monumentos conmemorativos más pequeños e íntimos en Plains y en otros lugares del mundo.

