Oficina de senador Ron Wyden confirma a El Diario sesión informativa a finales de mes sobre pesquisa del IRS a beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico

Nueva York – La oficina del senador de Oregon, Ron Wyden, confirmó a El Diario que, a finales de este mes, el comité de Finanzas que dirige el demócrata realizará una sesión informativa a la que acudirá personal del Servicio de Rentas Internas (IRS) para discutir las auditorías por evasión de impuestos a beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico.

“El comité tiene una sesión informativa programada con el IRS más tarde este mes”, indicó Ryan Carey, asesor jefe de comunicaciones y director adjunto de políticas del comité del que es presidente Wyden, a preguntas de este periódico.

En las declaraciones escritas enviadas a El Diario, personal de la oficina de Wyden añadió que “esperan escuchar sobre el estatus de la campaña” del IRS para identificar a estadounidenses que puedan estar abusando de las exenciones fiscales otorgadas baja la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Por su parte, Wyden dijo estar particularmente preocupado por la presunta evasión en el pago de impuestos federales por parte de algunos de estos recipientes de los decretos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en la isla.

“Con base en reportes públicos e información privada compartida con el comité de Finanzas, aparentemente un número significativo de evasores de impuestos adinerados decidieron que comprarían propiedades en las montañas o en las playas en las afueras de San Juan, visitan de vez en cuando la isla, y abusan de la Ley 22 de una manera que estafan a los contribuyentes tanto en Puerto Rico como en territorio continental. A este punto, ellos han apostado a que pueden mantenerse delante de cualquier gran esfuerzo de las autoridades, y ese enfoque les ha valido la pena”, planteó Wyden como parte del mensaje vía correo electrónico.

“Cuestionamientos sobre la residencia obviamente necesitan investigación, pero yo estoy particularmente preocupado que muchos de estos evasores ricos están caracterizando erróneamente los ingresos que generan en EE.UU. como puertorriqueños para evadir millones o miles de millones de dólares en impuestos que ellos legalmente deben”, puntualizó el senador.

Alcance de la Ley 22 en Puerto Rico

La Ley 22 exime del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año. El fin del estatuto es que estos millonarios, muchos ligados a la industria de las criptomonedas, inviertan en el territorio, creen empleos e incentiven la economía. Sin embargo, a juicio de los detractores de la ley, los privilegios otorgados a este grupo de adinerados ha llevado a P.R. a convertirse en un paraíso fiscal y ha agravado el problema de desplazamiento de locales que no pueden competir con los extranjeros en la adquisición de vivienda.

El enfoque de la investigación del IRS

En el 2021, el IRS inició auditorias contra unos 100 beneficiarios de la ley. Tres años después, aún se desconocen los resultados de las mismas.

Una entrada en la página web del IRS en julio pasado indica que la agencia identificó a estadounidenses de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU.

“Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, especificó el IRS bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”.

La oficina matiza, sin embargo, que los recortes presupuestarios han reatrasado la pesquisa, pero que con los fondos asignados a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) se agilizarán los procesos.

“Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee parte de la información en irs.gov con fecha del 14 de julio.

La semana pasada, Bloomberg Tax reseñó que, en medio de la presión por las indagatorias del comité senatorial, la oficina recaudadora de impuestos destinó más recursos para realizar las auditorías. El informe cita a un empleado del IRS con conocimiento directo de los procesos quien señala que la agencia planifica desplegar un equipo de agentes adicionales y abrir más auditorías a estadounidenses con decretos bajo Ley 22.

Previamente, un informante contactó a los integrantes del comité de Finanzas del Senado para alertar sobre la lentitud en los procesos.

La persona denunció que la pesquisa por evasión fiscal a ciertos recipientes del estatuto apenas se ha traducido en un 1 % de extranjeros auditados.

“Tengo entendido que no se han realizado evaluaciones por ninguna oficina a nivel nacional para una campaña que ha estado abierta por tres años”, lee la misiva según el reporte de The New York Times.

La carta además describe la respuesta del IRS a este fraude como “lamentablemente improductiva” o considerada una “payasada” o “show de payasos”.

El informante, además, cuestionió que el IRS ni siquiera ha enviado cartas (soft letters), que son utilizadas como herramientas previas a las auditorías para que los evasores cumplan con su obligación fiscal.

“Esto es completamente absurdo a la luz de la cantidad de dólares de impuestos en controversia”, expuso la fuente.

En respuesta al informe del NYT, el comisionado del IRS, Danny Werfel, indicó que la campaña se encuentra en la fase preliminar e insistió en el avance de la pesquisa con los 80,000 millones en fondos como resultado de IRA.

“Todavía estamos saliendo de nuestro período de subinversión, y todavía estamos construyendo el músculo que se atrofió”, planteó el comisionado.

En la Cámara de Representantes, 13 demócratas enviaron una carta al IRS en noviembre pasado en la que pidieron que se divulgara información actualizada sobre las indagaciones.

Los legisladores tomaron la iniciativa en representación de organizaciones como Center For Popular Democracy (CPD) y la campaña“Not Your Tax Haven” (PR No Se Vende) quienes habían presentado una solicitud bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act / FOIA) para que se divulgaran datos de la pesquisa.

La respuesta a la solicitud llegó en marzo pasado. Sin embargo, la carta enviada a los representantes no ofrecía detalles del estatus de las auditorías.

