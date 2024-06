Presentadora de TV revela su experiencia al trabajar con Jennifer López: “Es una persona profundamente desagradable”

En medio de un gran número de rumores respecto a una supuesta crisis matrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck, la presentadora de televisión Meghan McCain reveló su “penosa” experiencia al tratar con la cantante de origen latino.

A través de su propio podcast “Citizen McCain”, la conductora trajo a la luz el episodio que vivió junto a la intérprete de “On The Floor” cuando trabajaba al frente del programa de televisión “The View”.

De acuerdo con McCain, la actriz fue una de las peores personalidades con las que ha tratado debido a su “soberbia” al contar con un gran número de personal a su servicio para realizar tareas tan simples.

Ella es una persona profundamente desagradable. Tenía el séquito más grande que he visto jamás. Más que Kim Kardashian y el presidente. Realmente no entiendo porqué era tan necesario” Meghan McCain – Conductora de TV

JLo y Meghan McCain: un pleito con pasado

En el mismo relato, la conductora de televisión mencionó que su sorpresa respecto al séquito que seguía a López fue mayor cuando vio que una de estas personas tenía la única tarea de colocar un espejo enfrente de la nacida en El Bronx.

Me voy a meter en muchos problemas por esto, pero mi gran recuerdo de JLo es que había una persona cuyo trabajo consistía exclusivamente en sostener un espejo con luces mientras la retocaban en el backstage” Meghan McCain – Conductora de TV

Esta no es la primera ocasión en la que McCain arremete en contra de la intérprete de “Can’t Get Enough”. En meses anteriores, la estadounidense lanzó un fuerte reclamo en contra de JLo tras mencionar que la cantante “bajó” uno de los videos de la presentadora, de TikTok, en donde relevaba a Jennifer como su invitada menos favorita.

A pesar de esta acción, la misma McCain mencionó que tras su apelación por la acción de JLo, el video fue restaurado a las pocas horas.

Las declaraciones de la ex conductora de “The View” se suman al video que se viralizó hace unos meses en redes sociales, en donde se puede ver a la aún esposa de Ben Affleck escupir, supuestamente, un chicle en la mano de una de sus asistentes.

El reciente disco de Jennifer López fue considerado como un “fracaso” por la crítica especializada. Crédito: Mezcalent

Aunque esta acción nunca fue aclarada por la misma artista, ocasionó la reacción de decenas de personas que tacharon a la artista de origen latino como una persona soberbia y sin escrúpulos.

Hasta el momento, la intérprete de “Selena” no ha mencionado ni revelado información respecto a esta situación.

Actualmente, y luego de la reciente cancelación de su gira por asuntos personales, Jennifer López se ha alejado momentáneamente de las cámaras con el fin de concentrarse en su familia y en su matrimonio.

