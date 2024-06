Publican carta de Gabby Petito a Brian Laundrie pidiéndole que dejara de insultarla antes de matarla

Cerca de tres años después de que se declarara la muerte de Gabby Petito, salió publicada una carta de amor a su novio, Brian Laundrie, antes de matarla durante un road trip, la cual inició con la joven pidiéndole que no insultarla. La carta fue publicada por el FBI y citada por New York Post.

“Brian, sabes cuánto te amo, así que (y estoy escribiendo esto con amor) por favor deja de llorar y deja de insultarme porque somos un equipo y estoy aquí contigo”, inició la carta de Petito, cuya fecha no ha sido determinada en los documentos.

Petito, que tenía 22 años al momento de morir a manos de Laundrie, de 23, hizo referencia a una discusión que tuvieron en la que no compartieron más detalles, y se disculpó por molestarse “por un trozo de papel”.

“Sí, a veces puedo ser una niña, lo sé, pero es porque tú me das esta energía y te amo demasiado, tanto que duele”, señala la carta de Petito. “Entonces tu dolor me está matando. No estoy tratando de ser negativo, pero estoy frustrado porque no puedo hacer más”.

Una de las páginas del a carta escrita por Gabby Petito, que el FBI recuperó en Florida como una de las cientos de pruebas en la casa de Brian Laundrie. (Foto: FBI / Cortesía)

Petito, que no dejó claro qué causaba el dolor en Laundrie, también escribió que cuando regresara de Nueva York, trabajaría con él en la camioneta, que la pareja condujo por todo Estados Unidos en el viaje que terminó con Laundrie matándola a ella y luego a él mismo.

“Podemos trabajar juntos en la camioneta y ahora son NUESTROS sueños”, añadió Petito en la carta de dos páginas. “Así que espero que entiendas que cuando estoy enfadada es porque te amo demasiado”, añadió. “¡¡¡Ahora deja de llorar !!! Y vuelve a casa y dime que me amas con un gran abrazo”.

La carta conformó un documento de 366 páginas de escritos y otras pruebas que el FBI recopiló y fotografió durante una redada en la casa de Laundrie en Florida luego de que los investigadores encontraran el cuerpo de Petito. El FBI registró la casa familiar antes de que Laundrie fuera descubierta muerta por suicidio en un parque nacional cercano.

Posteriormente a la carta escrita, se reportaría la desaparición de Petito mientras la pareja recorría el país en su camioneta y compartía el progreso de su viaje en las redes sociales. Laundrie regresó repentinamente a casa de sus padres en Florida sin Petito a fines de agosto de 2021, provocando una búsqueda a nivel nacional y la sospecha de su implicación en la desaparición de su novia.

Los restos de Petito fueron arrojados en una zona remota de un campamento en Wyoming con signos de estrangulamiento. Las autoridades confirmaron que la mujer fue asesinada el 28 de agosto de ese año.

Con información de FBI / New York Post

Sigue leyendo:

– Nikki Alcaraz, desaparecida desde principios de mes en medio de “road trip” en EE.UU. con su novio, aparece en foto con ojo morado tras intervención de la Policía en Nuevo México

– Foto muestra que Gabby Petito tenía moretones en el rostro tras llamada de violencia doméstica, policías ignoraron sus lesiones

– Padres de Gabby Petito presentarán millonaria demanda contra la policía de Moab, Utah, por homicidio culposo