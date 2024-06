Leonard Ellerbe asegura que Canelo Álvarez no le tiene miedo a David Benavídez

David Benavídez dejó de lado momentáneamente su objetivo de pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez para enfocarse en su próximo combate contra Oleksandr Gvozdyk en Las Vegas el 15 de junio.

Sin embargo su real intención sigue siendo enfrentar al mexicano próximamente en el ring. Pelea que el propio Álvarez no ha querido aceptar por ahora y varios referentes del mundo del boxeo han asumido que el Canelo no sube al ring contra Benavídez por miedo.

Pero el que no está convencido con esta suposición es el presidente de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, quien asegura que es “ridículo” que Canelo tenga miedo de enfrentar a Benavídez.

“Una cosa es segura: no me creo esa tontería de que Canelo le tiene miedo. No me lo creo”, explicó el CEO en una entrevista para Fight Hub TV.

Canelo Álvarez ganó su última pelea ante Jaime Munguía. Crédito: John Locher | AP

Y es que Ellerbe tiene su propia teoría de por qué Canelo no quiere subir al ring contra el joven boxeador. Y las razones que maneja son netamente económicas.

“Es un gran hombre de negocios. Es un gran modelo a seguir. Ha hecho todo lo que se le puede pedir a un luchador, ha luchado contra todos”, resaltó el directivo de la promotora de Mayweather.

Y es que el propio Canelo afirmó hace algunos meses que de haber una bolsa de dinero interesante subiría al ring con Benavídez. Incluso le puso precio a la pelea en $200 millones de dólares.

“Si el dinero es adecuado puedo pelear contra Benavidez ahora mismo. Me importa un carajo. Es sólo una cuestión de dinero en este momento. Todo el mundo está pidiendo todo”, dijo Canelo luego de su pelea contra Jaime Munguía.

Además agregó que “en toda mi carrera, la prensa ha exigido que me mida a tal o cual boxeador y todos los que decían ya pasaron. En este momento puedo exigir y hacer lo que quiera”, cerró.

Por ahora Canelo tiene previsto regresar al ring para septiembre. Aunque aún se desconoce el rival que tendrá el mexicano, algunas fuentes aseguran que puede ser Terence Craford.

