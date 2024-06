Mujer mutilada por perro salvaje después de detenerse para darle dinero al dueño del animal

Una mujer de 64 años de Luisiana se enfrenta a un largo y doloroso proceso de recuperación después de ser brutalmente atacada por un perro en el área de Lake Charles. Elsa Dávila, madre de dos hijas, sufrió heridas graves en la cara y el estómago, requiriendo cirugía reconstructiva, luego de un acto de bondad que tuvo consecuencias trágicas.

El incidente ocurrió el 2 de junio, cuando Dávila fue a Walmart en Sulphur. Después de hacer sus compras, decidió ayudar a un hombre necesitado que estaba mendigando dinero afuera de la tienda.

Este hombre, identificado por KPLC como Kyle Smith, de 37 años, tenía un perro que fue descrito como una mezcla de pitbull. Según las hijas de Dávila, Savanna Gonzales y Michelle García, el perro atacó violentamente a su madre, dejándola con lesiones graves.

Kyle Smith fue arrestado por posesión ilegal de un perro feroz y por invasión en relación con el ataque. El perro aparentemente rompió su correa antes de abalanzarse sobre Dávila.

Este hecho no solo causó un trauma físico, sino también emocional para la familia. Savanna Gonzales relató en una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para los gastos médicos de su madre, que el ataque fue “horrible” y que su madre necesitará un largo período de recuperación, posiblemente con más cirugías en el futuro.

Larga recuperación

Elsa Dávila fue sometida a una cirugía reconstructiva facial en Nueva Orleans. Ahora está en casa, pero su recuperación está lejos de terminar.

Gonzales informó en una actualización que la piel de la cara de su madre no está sanando adecuadamente, lo que podría requerir otra intervención quirúrgica. “Si la piel sigue cambiando de color, regresará a Nueva Orleans para otra cirugía. Estamos rezando para que la piel no muera y no necesite más cirugías”, escribió Gonzales.

Michelle García, la otra hija de Dávila, expresó en entrevistas con KPLC su conmoción y angustia al ver a su madre en ese estado, con un “agujero en la cara”. Comentó a la filial local de NBC y CW Plus que el perro había sido conocido por gruñir a los clientes en la tienda donde ella trabaja, pero nadie había previsto un ataque tan violento.

La página de GoFundMe ha recaudado más de $4,700 dólares hasta la fecha, pero se espera que los costos médicos aumenten significativamente debido a las posibles cirugías adicionales y el largo proceso de recuperación. La familia está pidiendo tanto donaciones como oraciones para ayudar a Dávila en este difícil momento.

Con información de Law&Crime.

