Los rulos y una cerveza hicieron que Migbelis Castellanos se enamorara de su novio

La co-presentadora del show “#Desiguales”, Migbelis Castellanos llega a los 29 años sintiéndose como una mujer plena, habiendo conseguido gran parte de sus metas y un hombre que la conquistó con rulos y cerveza.

“Estoy viviendo una etapa llena de mucha tranquilidad conmigo misma, de mucha paz. Estoy felizmente enamorada, conseguí un gran hombre”, dice con una sonrisa de oreja a oreja.

¿Qué es lo primero que pensaste cuando lo viste?

Lo primero que pensé cuando vi a mi novio el día que lo conocí es “este hombre es mío”, yo no sé, bueno lo dije en inglés: ‘This is my man!’.

¿Qué te llamó la atención de él?

Además de los rulos, lo que más me llamó la atención de mi novio es que estaba vestido bien elegante: con un saco, con una corbata, su camisa blanca por dentro, un saco negro y estaba tomándose una cerveza, y a mí eso me pareció sexy, como no sé, como ‘malo’ y me gustó.

“Lo vi de lejos en un cóctel y pregunté por él y dije ‘¿quién es el chico de rulo, de rizo?’. Y me lo mandaron a llamar y me dio mucha vergüenza, y ya luego ahí empezamos a conversar”.

Esa primera noche se sintió como en casa

“La conversación que tuve con él la primera vez que lo vi es de esas conversaciones que tú dices ‘como que me siento como en casa’, ‘¿será que así es como se siente el verdadero amor?’. Y pues sí, así se siente”, aseguró la conductora de televisión.

“Fue muy lindo, creo que fue muy linda la manera que nos conocimos, fue muy genuino también. No hubo intermediarios. No hubo aplicaciones de cita, en las que estuve por mucho tiempo también”, destacó.

Migbelis dio el primer paso

Habiéndolo conocido, Migbelis sabía lo que quería y no dudó en tratar de ayudarle aún más al destino: “El lugar donde nos conocimos fue una gala, una cena de una gala, un evento, y yo estaba sentada a su lado, después también me lo sentaron a un lado y yo agarré su teléfono y le puse mi número de teléfono y mi nombre yo misma”.

“Me guardé en su teléfono para que me escribiera”, confiesa entre risas.

