Adamari López y Karina Banda dicen que han sido víctimas del mal uso de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es uno de los temas del momento, pero no todo es provechoso con esta tecnología, ya que algunas artistas, como Adamari López y Karina Banda han sido víctimas de su mal uso.

En el programa ‘Desiguales’, que transmite Univision, las conductoras hablaron del tema y enviaron un mensaje de prevención ante esta herramienta que ha causado mucho debate.

La primera en hablar de lo ocurrido fue Karina Banda, quien comentó en el show de entretenimiento: “A mí sí me da mucho miedo, sobre todo porque he sido víctima, de que están usando mi imagen, por ejemplo para campañas o para vender productos y es impresionante, agarraron un video, justo yo aquí en el set de ‘Desiguales’ y es impresionante ver cómo mi boca se mueve promocionando un producto con el que yo no tengo nada que ver”.

Karina Banda y Adamari López hablan de la inteligencia artificial

En este sentido, indicó: “Y yo digo, ¿qué se puede hacer para detener esto?”.

Ismael Cala participó en el foro y dijo que es todo un tema, lo de la inteligencia artificial, sobre todo para el tema del control. “Es un problema, ahí vamos a la ética del ser humano, la integridad, porque la inteligencia artificial yo la amo, me parece una cosa increíble y maravillosa, pero si la usas para este tipo de estafas, de robo de identidad, no es fácil”.

Adamari López, por su parte, comentó: “A mi también me pasó lo mismo que a ti (Karina Banda), lo más que le podemos hacer saber a la gente es que si usted no va a la página de Karina, la página oficial de cada uno de los artistas que usted esté viendo promoviendo algo en otro medio, no lo crea hasta que no vaya y lo vea en la página oficial de la persona que usted siga”.

Amara La Negra indicó que aunque tiene muchos beneficios, también hay algunos peligros, como en el mundo del entretenimiento.

Para ello, puso como ejemplo cuando crearon canciones con la voz de Bad Bunny.

Migbelis Castellanos, por su parte, consideró prioritario que se creen leyes para controlar esta situación. “Eso es lo que está pasando, que se está saliendo de control”, afirmó.

Los participantes de este debate coincidieron en que es necesario que la inteligencia artificial se use con conciencia para evitar perjudicar a alguien.

Sigue leyendo:

· Karina Banda revela lo fuerte que ha sido tomar sus maletas para dejar su país natal

· Karina Banda admitió públicamente un “miedo” que tiene acerca de la intimidad

· Karina Banda tuvo que ir a terapia para mejorar la relación con los hijos de Carlos Ponce