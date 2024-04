Karina Banda revela lo fuerte que ha sido tomar sus maletas para dejar su país natal

Karina Banda es una de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que ha tenido que dejar su nación a un lado en busca de mejores oportunidades laborales y una vida más estable. Por ello, en una nueva emisión de ‘Desiguales’ no aguantó y terminó rompiendo en llanto tras mencionar que “es un sacrificio que hacemos muchos los que dejamos nuestro país“.

En el estudio de grabación de Univision la conductora se encontraba acompañada de la doctora Nancy Álvarez, Marie Claire Harp y Adamari López, quienes también han tenido que pasar por la misma situación que ella, por lo que la terminan entendiendo perfectamente.

“En mi caso tengo ya 10 años en Estados Unidos. Mi abuelito…ay voy a llorar. Falleció el año pasado y yo estaba en Argentina haciendo un show de televisión y me acuerdo que antes de irme a Argentina fui a Monterrey porque yo sabía que ya estaba muy mal. No es fácil cuando mueren y no puedes ir, no puedes estar ahí con ellos. Es uno de los muchos sacrificios que tenemos que hacer“, mencionó frente a las cámaras de Univision.

La esposa de Carlos Ponce no pudo evitar resaltar lo difícil que para ella fue haber perdido a su abuelo y no estar con él en ese entonces: “Al final él sabía que yo lo amaba mucho. La última vez que hablé con él por teléfono me dijo que me amaba con todo su corazón, y es fuerte, es difícil“.

“Deja la telenovela mija”, “Qué show tan cursi”, “Lo vi ayer por primera vez y me encanto ya no veo más en casa con Telemundo ni ese canal es telefraude”, “Eso es un esfuerzo tan grande que se hace alejarse de la familia físicamente, es tan grande que ni siquiera la personas lo piensan mucho para hacerlo”, “Todas estás mujeres me caen muy bien, pero el contenido del programa no me gusta, sorry”, “No entiendo su drama, ella pudo tomar un avión e ir a verlo. Difícil es cuando tu proceso migratorio está aún pendiente y no puedes salir”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post que tienen en Instagram.

Sigue leyendo:

· Karina Banda admitió públicamente un “miedo” que tiene acerca de la intimidad

· Karina Banda tuvo que ir a terapia para mejorar la relación con los hijos de Carlos Ponce

· Karina Banda agradece a sus compañeras de ‘Desiguales’ luego de hacer denuncia por extorsión