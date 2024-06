Federico Viñas esperanzado en la recuperación de su lesión: “Me encuentro bien”

El futbolista uruguayo y figura de los Esmeraldas del Club León, Federico Viñas, no se siente deprimido a pesar de haber tenido que abandonar la posibilidad de jugar con su país la Copa América 2024 debido a una fuerte lesión en el tendón de Aquiles que lo obligará a operarse y estar de baja entre unos cuatro y seis meses hasta estar completamente recuperado de las dolencias que está presentando.

Viñas decidió hacer acto de presencia en el campamento que está realizando el Club León como parte de la pretemporada para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX; en dicho sitio realizará su proceso de rehabilitación tras sufrir precisamente una rotura del tendón de Aquiles en la concentración del combinado charrúa; asimismo detalló que aprovechará este tiempo para poder operarse de una lesión que viene arrastrando en el hombro para hacer una doble recuperación.

“Me encuentro bien, anímicamente y bueno, en el proceso de la recuperación. Desde el primer día que me sucedió esto, lo tomé de la mejor manera y pensando que todo tiene un propósito, como lo he dicho varias veces. Me recuperaré de la mejor manera. Aprovechamos esa ventana que, bueno, desgraciadamente nos pasó esto y ya aprovechamos el hombro también”, expresó el delantero en sus declaraciones ante los medios de comunicación presentes en la práctica.

Es importante destacar que la lesión de Federico Viñas afectará gravemente su operaciones en el mercado de fichajes de la Liga MX debido a que ahora no podrá firmar con ningún equipo hasta estar completamente recuperado para servir en el terreno de juego; de acuerdo con diversos medios aztecas el uruguayo era seguido por una importante variedad de equipos de Europa.

A pesar de su lesión el jugador no se siente para nada deprimido al no poder vestir la camiseta celeste en la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos y detalló que el único deseo que tiene es que su equipo pueda conquistar el trofeo de campeón para darle una alegría deportiva a su país tras la complicada Copa Mundial de Qatar 2022 que padecieron.

“Ahora voy a ser un aficionado más de mi selección. Uruguay no más”, concluyó Viñas en sus declaraciones al momento de detallar que seguirá apoyando a su equipo aunque no pueda estar en el terreno de juego junto a ellos.

