Lili Estefan habló del “tormento” que le generó el beso público entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Lili Estefan ha sido una de las conocidas personalidades del mundo del entretenimiento que se ha expresado sobre la relación sentimental entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, hecho que sin duda llamó mucho la atención por las recientes declaraciones de él: “En esa relación jamás existieron terceros. Jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona“.

“Mi tormento con todo esto es que el anuncio de que se estaba separando de la madre de su hija fue hace menos de un mes y yo creo que mentalmente el público no está preparado para este cambio total de Christian Nodal”, dijo Lili en un video compartido en Instagram.

“Si te pones a pensar. Todos pensábamos que esto iba a ser una pareja sólida luego de todo lo que él pasó hace dos años atrás con Belinda, pero no. 2 años después ahora vemos que tan rápido como cambió con aquello ha cambiado en esto y creo que ahí es donde se afecta el público”, añadió la presentadora de televisión.

Ángela Aguilar, por su parte, ha preferido mantenerse al margen de los comentarios y ha dicho que prefiere centrarse en su carrera y en su música. Sin embargo, su presencia en el concierto de Nodal y el beso público que compartieron han confirmado los rumores sobre su noviazgo.

Algunos fanáticos han expresado su apoyo a la nueva pareja, destacando la química y la conexión que se percibe entre ellos. Otros, en cambio, han criticado la rapidez con la que Nodal ha pasado de una relación a otra, considerando que no ha respetado el duelo necesario después de una ruptura.

Internautas opinan del beso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

“Fue una falta de respeto de ambos”, “Aquí lo más perturbador es que ella llegase a decir que era fan de su relación, el descaro total”, “Belinda y Cazzu sabían que salían con un niño y cualquier día iba a amanecer cag*das. Fin de la historia”, “El hombre que no tiene empatía con la madre de sus hijos no sirve ni servirá para ninguna mujer”, “Dejen de meterse en lo que no les importa”, “El tiempo le dio la razón a Belinda”, “Ellos dos debieron esperar por respeto a la bebé y a Cazzu”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

