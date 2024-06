Dura confesión: Pedro Martínez reveló haber pedido canje hacia New York Yankees en 1997

Uno de los máximos ídolos de Boston Red Sox, el dominicano y Salón de la Fama Pedro Martínez, pudiera haber tenido un destino muy diferente a la carrera que tuvo al conocerse este sábado que pidió un canje hacia New York Yankees en 1997.

Durante una nueva emisión del programa MLB Network, Martínez fue invitado para hablar sobre su carrera en Grandes Ligas y en la charla aprovechó para contar la inédita historia de como militando en Montreal Expos fue consultado por el dirigente Felipe Alou sobre a dónde le gustaría ser traspasado y el lanzador pidió a los Yankees.

“Pedí ser cambiado a los Yankees y el cambio siempre fue rechazado por los Yankees, una vez por Ramiro Mendoza”, expresó Martinez, que en aquella temporada de 1997 culminó como ganador del Cy Young en la Liga Nacional.

Pero mas allá de la solicitud lo que más llamó la atención fue el proceso por el cuál Martínez terminó en Boston Red Sox a pesar de haber solicitado un equipo competitivo en caso de no poder hacer equipo con los Mulos del Bronx.

“¿Y adivina? Cuando me preguntaron al final de 1997, cuando gané el Cy Young, ‘¿a dónde te gustaría ir si tuvieses opciones?’, ‘New York (dije)’, ‘¿y si no es Nueva York?’, ‘Baltimore (indiqué)’, ‘¿y si no es Baltimore?’, ‘me encantaría ir a Atlanta, pero ellos no me necesitan’, tenían grandes lanzadores. De la Liga Nacional escogí a San Francisco y luego, de repente, estoy caminando y todo el mundo está ‘¡oh, cambiaron a Pedro a Boston!’ y yo estoy como ‘¡¿QUÉ?! ‘¡¿BOSTON?! ¿No Cleveland, no Baltimore?’”, añadió Martínez ante las risas y las sorpresas de los presentes.

Al parecer Martínez quería formar parte de uno de los equipos candidatos a ser campeones de la Serie Mundial y para su sorpresa fue traspasado hacia Boston que venía de terminar último en la división Este de la Liga Americana esa temporada.

“Lo que pasa es que yo estaba pensando en ese momento en un equipo que me diera una oportunidad real de ganar y Felipe (Alou) me dijo que yo merecía la oportunidad de estar en un equipo que me diera la oportunidad de ganar y Boston terminó ese año (1997) en el último lugar y simplemente dije ‘vaya, hombre…’, empaqué mis maletas y me fui a Boston”, explicó resignado Martínez.

Se presume que la principal intención del canje era que Martínez se convertiría en agente libre en la temporada 1998 y que esto lo aprovechó el gerente de Red Sox, Dan Duquette, quien ya lo había llevado a los Expos vía canje en 1993, para amarrarlo a Boston y buscar armar un

Al final no solo fue el mejor canje para Boston, sino también para Pedro Martínez, que consiguió ayudar a romper la Maldición del Bambino que le dio en 2004 su primer título de Serie Mundial a Red Sox desde 1918 y también sumó dos premios Cy Young más a su carrera de leyenda en Grandes Ligas.

Mira el video donde Pedro Martínez cuenta su historia con Yankees aquí:

