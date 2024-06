Francia sufrió más de la cuenta para superar a Austria por autogol de Wober [Video]

La selección de Francia venció 1-0 a Austria en su debut en la Eurocopa con gol en contra de Maximilian Wober a los 38 minutos de juego.

No había pasado nada en ataque para Francia cuando Mbappé marcó la diferencia. Su bicicleta fue un jeroglífico para el lateral, sobrepasado en un metro en apenas tres, cuando el fenómeno fichado por el Real Madrid soltó un centro desde la línea de cal que no habría sido probablemente nada, si no hubiera sido por la intervención fallida de Wober. Un testarazo al revés, alojado en su propia red.

Monsieurs et madames! Voici Kylian Mbappé!! 🇫🇷 Buuut de La France! ⚽🚀🚀🚀



But contre son camp! 😪



🇫🇷 Francia 1 – 0 🇦🇹 Austria



El público galo presente en el Düsseldorf Arena celebró un trabajoso estreno en el grupo D, que también componen Países Bajos y Polonia.

Kylian Mbappé erró dos opciones claras para convertir y se retiró tocado por un corte en su cara sobre el cierre del encuentro. El flamante delantero de Real Madrid todavía no cuenta con goles en este torneo continental.

El de este lunes fue el triunfo número 100 de Francia en la era Didier Deschamps, con 154 partidos disputados.

Austria redondeó un correcto estreno y continuará su camino el viernes cuando mida sus fuerzas ante Polonia.

Francia, por su parte, chocará el mismo día con Países Bajos en uno de los duelos que más prometen de la fase de grupos.

Kanté el mejor de Francia

El francés N’Golo Kanté ha sido nombrado mejor jugador del partido que enfrentó en Dusserdolf a Austria contra Francia (0-1), en el debut de ambas selecciones en partido del grupo D de la primera fase de la Eurocopa.

Según los observadores técnicos de la UEFA, el futbolista “ganó muchos balones, presionó a Austria en el centro del campo y realizó buenos pases. También defendió bien como último hombre”.

