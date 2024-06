Trump envió mensaje de felicitación: “Feliz Día del Padre a todos, incluyendo a los degenerados de izquierda radical”

Donald Trump no dejó pasar la ocasión especial de celebrar a los papás del mundo, y el domingo 16 de junio que se festejó envió un contundente y fuerte mensaje no sólo para los festejados, sino también para algunas de las personas que no son del agrado del expresidente estadounidense.

A través de su red social Truth Social, la cual ha sido un escape para Donald Trump, ya que cada vez que siente la necesidad de expresar su inconformidad, recurre a ella para publicar un post. En esta ocasión fue para enviar un mensaje especial a los papás.

El mensaje del exmandatario de 78 años, lo escribió en mayúsculas, como una forma de reafirmar en voz alta sus palabras.

“Influenciar en nuestro sistema de tribunales”

“Feliz Día del Padre a todos, incluyendo a los degenerados de izquierda radical”, fueron las primeras palabras de Trump en su mensaje.

Para luego continuar: “Están llevando rápidamente a los Estados Unidos de América al estado de nación del tercer mundo con sus muchos intentos de tratar de influenciar en nuestro sistema de tribunales sagrados para que rompa con su voluntad muy enferma y peligrosa”.

Celebró 78 años de edad

El viernes 14 de junio, Trump celebró su cumpleaños número 78 en un mitin con “miles de orgullosos patriotas” que, según dijo, son quienes le ayudarán a recuperar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

Un día antes de la celebración del Día del Padre, el expresidente se dio cita en Palm Beach Country, en donde también recibió varios elogios por su cumpleaños. Después viajó a Detroit.

“Necesitamos fortaleza y lealtad”

En su mensaje escrito en Truth Social para celebrar el Día del Padre añadió: “Necesitamos fortaleza y lealtad a nuestro país, y a su maravillosa Constitución. Todo estará en pantalla completa el 5 de noviembre de 2024… ¡¡¡Haz a Estados Unidos grande otra vez!!!”, indicó.

El presidente, Joe Biden, advirtió sobre la posibilidad de que Donald Trump nombre a dos nuevos jueces de la Corte Suprema si gana la presidencia en noviembre.

“Es probable que el próximo presidente tenga dos nuevos nominados para la Corte Suprema, dos más”, afirmó Biden en un acto de recaudación de fondos de campaña en Los Ángeles.

Es importante mencionar que, Trump acudió al Congreso por primera vez desde el asalto al Capitolio, que fue perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se estaba certificando la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

