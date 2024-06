Arrestan a madre que dejó a su hija de 4 años encerrada en el carro con altas temperaturas

En Mesa, Arizona, una madre de 32 años fue arrestada después de que presuntamente dejara a su hija de 4 años en un automóvil bajo un calor extremo mientras realizaba compras. Nichole Dawn Yazzie enfrenta cargos de abuso infantil, según registros revisados por Law&Crime.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 7:45 p.m., cuando Yazzie dejó a su hija sola en un vehículo estacionado en un centro comercial cerca de Southern Avenue y Stapley Drive. La temperatura exterior en ese momento era de 110 grados Fahrenheit.

Dos testigos alertaron a las autoridades después de ver a la niña sola en el auto con las ventanas subidas y el motor apagado. La niña parecía estar angustiada y sudaba profusamente, según reportó la estación de radio KTAR de Glendale, Arizona.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y observaron a Yazzie saliendo de una tienda y dirigiéndose hacia el automóvil. La policía inmediatamente intervino y sacó a la niña del vehículo. La pequeña estaba desorientada, pálida y letárgica, según las autoridades.

Los oficiales le ofrecieron agua, que la niña bebió rápidamente, y la llevaron a un coche patrulla con aire acondicionado para estabilizar su condición, detalló Law&Crime.

Temperatura dentro del vehículo

Los socorristas determinaron que la temperatura dentro del vehículo había alcanzado los 129 grados Fahrenheit. Yazzie admitió que sabía que hacía demasiado calor para dejar a su hija en el coche, pero lo hizo de todas maneras. La policía reportó que la niña vestía pantalones largos de algodón, lo que agravaba la situación de calor extremo.

Yazzie explicó que la niña no quería acompañarla a la tienda y que no dejó el aire acondicionado encendido porque no quería que su hija manejara el auto. Esta explicación fue incluida en la declaración jurada de causa probable obtenida por KTAR.

Yazzie fue trasladada a la cárcel del condado de Maricopa y su fianza fue establecida en $15,000 dólares. Su próxima audiencia en la corte está programada para el 22 de julio, según el medio.

Las autoridades continúan enfatizando la importancia de no dejar a niños o mascotas en vehículos cerrados, especialmente durante los meses de verano, ya que las temperaturas dentro de un automóvil pueden aumentar rápidamente, convirtiendo el vehículo en un entorno peligroso y potencialmente mortal.

