Gordon Ramsay dice que tiene “suerte de estar vivo” tras sufrir fuerte accidente en bicicleta

El mundialmente famoso chef, Gordon Ramsay, utilizó su cuenta de Instagram para subir un video donde muestra las lesiones que tuvo en su cuerpo tras sufrir un fuerte accidente en su bicicleta. Dicho anuncio se dio en el marco del Día del Padre, donde el británico enfatizó en que los ciclistas deben usar casco siempre.

El cocinero explicó que el percance sucedió cuando perdió el control de su bicicleta, mientras se encontraba en el estado de Connecticut, ubicado en la región noreste de Estados Unidos.

“Me gustaría compartir un mensaje importante con ustedes… saben cuánto amo el ciclismo y los triatlones. Esta semana, desafortunadamente, tuve un accidente realmente grave y me conmovió”, explicó el hombre en el clip, donde aclaró que no sufrió fracturas o lesiones de importancia.

En esa misma línea, el reconocido chef recalcó: “Sinceramente, tengo la suerte de estar vivo. Los cirujanos, médicos y enfermeras del hospital New London me atendieron de manera increíble. Pero quiero aclarar que usen casco, no importa si el viaje es corto o si es caro, es crucial”, aseguró.

“Me duele todo. Esta semana fue brutal y más o menos estoy superándolo, pero no puedo decirles la importancia de usar casco”, aclaró Ramsey. A su vez, el protagonista mostró una de las grandes secuelas en su zona intercostal, la cual luce un gigantesco moretón debido a los golpes.

Dale click para ver el video

Por último, ante de hacer extensivo el saludo a los padres en su día, Ramsay agradeció a los profesionales que estuvieron con él en este momento tan desafortunado.

“Estoy agradecido por todos los médicos, enfermeras y personal del Lawrence Memorial Hospital en New London que me cuidaron y examinaron, pero sobre todo estoy agradecido por mi casco que me salvó la vida”, agregó.

Una vez publicado este posteo con la misión de generar conciencia, los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos por el estado físico del chef y le enviaron toda clase de mensajes.

“Creó que podría haber sido un pequeño accidente, ¡pero Dios mío, ese hematoma dice lo contrario! Me alegro de que estés bien”, “No puedo evitar notar que tu mano izquierda tiembla mucho. Espero que solo sea un tic mientras hablas en este video y nada más serio”, “Ese moretón es grande. Debe ser todavía muy doloroso. Y tu mano todavía temblaba. Cuídate” y “Muy buen consejo me alegro que estés bien”, fueron algunas de las palabras de sus seguidores ante la preocupación por su salud.

