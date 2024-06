Presidente del Senado de Puerto Rico envió carta a líderes congresionales sobre supuestos peligros del proyecto de estatus 3231

Nueva York – El presidente del Senado de Puerto Rico y miembro del PPD, José Luis Dalmau, reveló a El Diario NY que, antes de que se cancelara la audiencia en una comisión del Senado federal para evaluar el proyecto de estatus 3231, envió una carta a varios líderes congresionales para alertar de la exclusión del Estado Libre Asociado (ELA) de la consulta y otras preocupaciones relacionadas con la medida.

El ELA es el sistema de gobierno bajo el que se rige Puerto Rico desde el 1952 y la opción institucional que defiende el Partido Popular Democrático (PPD) para una consulta de estatus. Los partidos opuestos y varios sectores dentro y fuera de la isla, incluyendo varios miembros del Congreso federal, no favorecen la alternativa del ELA por ser territorial.

Se suponía que hoy se realizara la audiencia en el subcomité de Tierras Públicas del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal para evaluar, no solo el S.3231 del demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, sino su su competidor, el S. 2944, presentado por el republicano de Mississippi, Roger Wicker. Ambas piezas legislativas disponen para la realización de un plebiscito vinculante en la isla. Sin embargo, el 3231 incluye las opciones de estadidad, independencia y libre asociación, y excluye el ELA.

Dalmau favorece el 2944, ya que incluye esa alternativa.

El pasado 14 de junio trascendió que se había cancelado el encuentro. El argumento para la cancelación fue problemas de calendario, dado que mañana es día feriado o “Juneteenth”.

“Nosotros el viernes pasado le enviamos una carta a la congresista encargada de la subcomisión para hacerle saber de las consecuencias de esos proyectos, constitucionales y económicas, porque aquí se habla de atender unos asuntos, pero no se dice concretamente cuál de las cosas que están en ese proyecto y sus consecuencias. Se ha hablado en el pasado de que vamos a tener una independencia con una transición de 20 años; ¿dónde el Congreso ha dicho eso? Qué vas a tener la independencia con ciudadanía americana; no es posible jurídicamente”, planteó Dalmau en entrevista con El Diario.

“¿Cuál es el costo de la estadidad para Puerto Rico? Si Puerto Rico se convierte en estado, van a haber contribuciones federales; entonces, habría que disminuir las estatales…entonces, ¿quién va a pagar la deuda?”, continuó.

Sobre las objeciones a incluir la opción del ELA en una consulta, Dalmau expuso:

“Los puertorriqueños validaron con su voto esta relación. Que algunos creen que es indigna, que no es correcta, pues yo respeto eso. Pero, a la hora de consultar a los puertorriqueños otra vez, tienen que estar todas las opciones. El PNP ha hecho tres referéndums excluyendo la relación actual que está avalada con los puertorriqueños con su voto”, sostuvo.

A preguntas de este periódico sobre cómo la isla se ha desarrollado económicamente en los últimos años bajo el ELA, respondió: “El mundo entero está bajo crisis económica. P.R. bajo el ELA tuvo un desarrollo económico que llegó a ser llamada la “Estrella del Caribe” superando a todos los países de Latinoamérica en cuanto al producto nacional bruto, superando la pobreza extrema que había en P.R.; se hicieron escuelas en lugares remotos para que los niños pudieran estudiar. Eso no pasa en Suramérica. ¿Qué sucedió?, como este modelo estaba funcionando, los detractores fueron a EE.UU. a decir que el incentivo de impuestos de la Sección 936 era un mantengo y no defendieron ese incentivo que producía más de 200,000 empleos directos en P.R. Y eso ocurrió bajo la Administración de Pedro Rosselló. En el 2006 no había decretos y las empresas empezaron a irse de Puerto Rico dejando un problema y una recesión hasta el sol de hoy”.

Dalmau anticipó que, en vista de que estamos en año electoral, no ve muchas posibilidades de que se realice una audiencia posterior para evaluar los proyectos.

En específico, la carta enviada por Dalmau a la presidenta del subcomité senatorial de Tierras, la demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto; al presidente del Comité de Recursos Naturales, Joe Machin, demócrata de Virginia Occidental; y John Barasso, republicano que representa a Wyoming y miembro de alto rango de este comité, señala que el proyecto 3231 está diseñado para que la opción de la estadidad prevalezca.

Detalles de la carta

“El proyecto de ley del senador Heinrich, el S. 3231, está diseñado para crear una mayoría artificial en favor de la opción de estadidad, al excluir la alternativa del Estado Libre Asociado y sus simpatizantes de votar por su preferencia de estatus. La opción del Estado Libre Asociado existe hoy y fue creado por medio de un consenso entre los votantes de Puerto Rico y el Congreso en el 1952, cuando esta relación fue apoyada por un 82% de los votantes en la isla. Como cuestión de hecho, cada vez que el ELA está en la papeleta- en 1967, en1993 y en 1998 (cuando se nos concedió por las cortes la alternativa de ‘ninguna de las anteriores’)- ganó todos esos eventos”, lee el documento en poder de El Diario.

“S. 3231 busca privar intencionalmente de derechos a los seguidores del estatus actual de Puerto Rico. Peor aún, esta medida intenta imponer un mecanismo de autoejecución de los resultados en Puerto Rico en el Congreso, mientras le esconde a los votantes los efectos dañinos que un cambio de status hacia la estadidad le causaría a Puerto Rico y a EE.UU.”, alega el senador en el texto.

Dalmau además argumenta que el 3231 no incluye información relevante y un análisis económico del proceso de transición en caso de un cambio de estatus.

“Entender que cualquier proceso de autodeterminación debe venir de la voluntad de la gente de Puerto Rico y el Congreso, como presidente del Senado, yo quiero expresar mi apoyo por la legislación inclusiva y transparente que introdujo el senador Roger Wicker, que atiende las deficiencias flagrantes de la legislación de Heinrich”, puntualizó.

Cabe señalar que el 2944 no tiene coauspiciadores, mientras el 3231 suma 25 entre los que se encuentran el portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer.

Pablo José Hernández insiste que el estatus no es tema prioritario

Por su parte, Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente por el PPD, insistió en que el tema que más preocupa a los puertorriqueños al momento no es el estatus.

“Para Puerto Rico lo más importante ahora es enfocarse en soluciones a la crisis de energía, que afecta la salud, convivencia general y la economía. Por eso he señalado que mi misión en la capital federal es uno, promover el desarrollo económico, paridad en la asignación de fondos federales y acelerar la reconstrucción post huracanes”, señaló el aspirante mediante declaraciones escritas a este rotativo.

Hernández, quien se encontraba en la lista deponentes para la audiencia en el Senado federal, dijo que no tiene por qué poner en duda la razón de la cancelación. “La razón oficial es que había un conflicto de calendario, por un evento en la Casa Blanca y no tenemos razones para dudar de eso”, contestó a preguntas de este periódico.

Candidato a la gobernación por el PIP cree que cancelación de audiencia fue un mensaje a Pierluisi

Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), piensa de manera distinta. A juicio de Dalmau, quien se asoció al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la llamada “Alianza” para desbancar al PPD y al PNP (Partido Nuevo Progresista), los dos de mayoría, en las elecciones del 5 de noviembre, la cancelación fue un mensaje directo al gobernador luego de que perdiera las primarias ante Jenniffer González, actual comisionada residente.

“La cancelación de esta vista senatorial federal es el más reciente recordatorio de que, mientras en Puerto Rico no haya un Gobernador verdaderamente comprometido con impulsar un proceso serio y responsable de descolonización, estaremos sujetos a las carambolas políticas de los dramas electorales en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta vista se citó para complacer a Pedro Pierluisi en el contexto de una primaria. Una vez perdió, se canceló”, argumentó mediante declaraciones escritas.

De paso, el también secretario general del PIP insistió en su propuesta de una asamblea de estatus con representación de todas las ideologías para iniciar un proceso de descolonización en la isla.

“Por eso reitero mi compromiso de una iniciativa democrática que surja de Puerto Rico, mediante una Asamblea de Estatus. En la misma tendrán participación delegados electos representando la estadidad, la libre asociación y la independencia. Esos delegados serán interlocutores del pueblo puertorriqueño para que, en un ánimo de cooperación y mutuo respeto, se propicie un diálogo y negociación con el Congreso para que se exprese sobre viabilidad, responsabilidades, condiciones y transición de cada opción. Luego el pueblo democráticamente votará por las opciones viables. Ni el liderato PNP, ni el liderato PPD han mostrado voluntad para que el pueblo decida. Mi compromiso es con un proceso serio y democrático. No para usar la descolonización como balón político con afán electoral, sino para ejercer nuestro derecho a la autodeterminación”, expresó Dalmau.

Pierluisi está inclinado en convocar una consulta criolla de estatus

Por su parte, Pierluisi, dijo a preguntas de la prensa este lunes que no ha descartado convocar a una consulta de estatus criolla para las elecciones generales.

“Yo siempre he dicho que esa decisión la voy a tomar en algún momento, ahora, en el verano. Tengo que hacerlo a tiempo para que se imprima la papeleta que se tiene que imprimir y que no afecte el proceso de la elección como tal. La vista se pospuso por un asunto de calendario de la presidenta de la subcomisión… Y yo, cuando se dé esa vista compareceré, y, por otro lado, cuando ya llegue el momento de tomar la decisión, porque logísticamente no voy a poder esperar más, la voy a tomar. Y repito lo que he dicho antes, a pesar de unas voces que han salido en contra, me veo claramente inclinado a convocar la consulta…pienso que las opciones que debe tener la consulta son las opciones del proyecto H.R.8393 que contó con la aprobación de la Cámara de Representantes federal, o sea, que no hay que inventar, improvisar. Esas opciones recibieron un gran consenso, todos los demócratas le votaron a favor y un grupo de republicanos”, respondió el gobernador al ser abordado sobre el tema.

Pierluisi, además, le restó mérito a los cuestionamientos de algunos líderes del PPD sobre la exclusión del ELA.

“En el PPD, hay un sector que favorece libre asociación, así que ese sector vería con buenos ojos (la consulta). Sí reconozco que hay un sector dentro del PPD que todavía, me sorprende, pero todavía defiende el estatus actual y niega que sea un estatus colonial y territorial, pero son los menos. Y en estas cosas, tú tienes que buscar el bienestar general, y si lo que estás buscando es unanimidad nunca la vas a tener…”, defendió.

El H.R. 8393 fue la primera versión presentada en la Cámara de Representantes para realizar un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación. La legislación fue aprobada en ese cuerpo legislativo a poco para el cierre de la sesión a finales de diciembre del 2022.

Cabe señalar que la audiencia en el Senado se pautó a raíz de la presión ejercida por la administración Pierluisi, que en principio emplazó a Machin para que encabezara la audiencia en el comité de Recursos Naturales. Manchin, del ala más conservadora del Partido Demócrata, piensa que antes que cualquier consulta de estatus se les debe preguntar a los estadounidenses en un referéndum si están dispuestos a aceptar otro estado.

Sigue leyendo:

Senador Charles Schumer y sus razones para co-auspiciar proyecto 3231 para un plebiscito de estatus en Puerto Rico

Entrevista: Presidente de Puerto Rico Statehood Council (PRSC) defiende gestiones y dinero en Washington para cabildeo por la estadidad

Los dos proyectos en el Congreso de EE.UU. que proponen plebiscitos para resolver el estatus de Puerto Rico