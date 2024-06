Expareja del fallecido Nicandro Díaz reveló cómo se encuentra su situación tras graves acusaciones

La actriz del doblaje Mariana Robles explicó que decidió tomar medidas legales para protegerse de posibles agresiones por parte de la familia de Nicandro Díaz, ya que temía por su seguridad y su integridad física. Según sus declaraciones, la familia del productor de televisión la señalaba como responsable de su muerte y la acusaba de estar involucrada en el accidente de manera sospechosa.

Ante esta situación, la actriz decidió contratar a un abogado para defenderse de estas acusaciones infundadas y proteger sus derechos. Además, expresó su deseo de esclarecer la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el accidente y demostrar que ella no tuvo ninguna responsabilidad en la trágica muerte de Díaz.

“Todo eso (lo legal) se está viendo y bien. Ahí vamos”, le comentó a la prensa. Además, aprovecharon para consultarle por cómo se sentía por asistir al estreno de la obra ‘El precio de la fama’ sin la compañía del productor y dijo: “Triste. Ahí voy. Con terapias, amigos, la familia. Ahorita todo está muy tranquilo, tomándome mi tiempo de duelo”.

Robles aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades en la investigación del accidente y aportar toda la información necesaria para esclarecer los hechos. Además, manifestó su dolor por la pérdida de su pareja sentimental y su deseo de que se haga justicia en este caso para que se conozca la verdad y se ponga fin a las acusaciones en su contra.

“Todo tranquilo ahorita, estoy reacomodando mi vida, ahí voy; es el primer día que salgo. Agradezco a toda la gente que me ha apoyado, la verdad he tenido a gente súper linda. Y la que no, saben más cosas de mí, que yo misma. Así es este medio, este momento que me tocó vivir; desgraciadamente hay mucho hate, no nada conmigo, en general”, mencionó.

Por el momento, el proceso legal sigue en marcha y la actriz confía en que se llegará a la verdad y se demostrará su inocencia en este trágico suceso. Mientras tanto, sigue enfocada en su carrera artística y en superar este difícil momento personal.

