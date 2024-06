Aleska Génesis sobre Clovis Nienow: “Veo a alguien como el futuro papá de mis hijos”

Clovis Nienow y Aleska Génesis han decidido no prestarle atención a las opiniones negativas y seguir adelante con su relación, que se basa en el amor y la complicidad que sienten el uno por el otro. Además, han compartido en sus redes sociales momentos felices juntos, demostrando así que su afecto es real y verdadero.

“Yo creo que cada persona habla de lo que tiene su corazón. Yo siento que hay muchas carencias en los corazones de las personas y hay que darles amor y el amor se demuestra con amor. Nosotros simplemente estamos disfrutando esta etapa de nuestras vidas. No nos importa el hate, no nos importa lo que nos digan porque nosotros estamos disfrutando de esto al máximo. Señores, estamos enamorados y qué viva el amor”, manifestó la venezolana a Telemundo.

Ambos están conscientes de que siempre habrá personas que opinen sobre su relación, pero prefieren enfocarse en lo que realmente importa: su amor y felicidad mutua. Además, están seguros de que su relación es sólida y que juntos pueden superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino.

“Yo creo que esas personas en casita que dicen no creer necesitan amor en su vida. Nosotros simplemente le mandamos mucho amor a todas esas personas que nos ven a través de las pantallas, a los que nos apoyan y a los que no nos apoyan también porque también merecen amor. Nosotros estamos felices, contentos, queremos un futuro juntos”, añadió la modelo profesional.

Aleska sorprendió a la audiencia de Telemundo tras mencionar que tiene deseos de formar una familia: “Primera vez que yo veo a alguien como el futuro papá de mis hijos, primera vez, y yo creo que eso es muy bonito porque es una persona que me da paz, que me da tranquilidad. Clovis me enamoró por su sencillez, por su nobleza, por su humildad. Hay muchas cosas que quizás la gente piensa que a mí me llenan. A mí me llena un hombre con un corazón noble, eso es lo que yo ahorita busco en mi vida, así que Clovis es perfecto para mí. Yo con él me siento feliz, me siento llena”.

