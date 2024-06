Don Omar le contó a Raúl de Molina el órgano que le extirparon para salvarlo de cáncer

Raúl de Molina expresó su solidaridad con Don Omar y le deseó una pronta recuperación. También destacó la importancia de la detección temprana del cáncer y la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos para prevenir cualquier enfermedad. El presentador de televisión también destacó que habló con el cantante.

En una nueva emisión de ‘El Gordo y La Flaca’ de Molina mencionó que logró sostener una conversación con el intérprete de ‘Ayer la vi’, siendo así como finalmente terminó con el mismo de la zona donde le detectaron un tumor que por poco puso su vida en riesgo y se trata del riñón.

“Me doy cuenta que lo que sufrió Don Omar es exactamente lo que me pasó a mí cuando me dijeron que yo tenía cáncer en el riñón. A mí me quitaron un riñón hace 19 años atrás. Tenía un cáncer (grande). A mí me quitaron el riñón derecho. Desde aquí del programa te mando los mejores deseos”, mencionó Raúl.

De Molina no perdió la oportunidad de mencionar que Don Omar dentro de poco podrá estar dando sus shows que ya tiene previstos, pues en su cuenta de Instagram se encuentran disponibles las fechas y los lugares en los que estará ofreciendo sus conciertos.

El conductor del espacio de entretenimiento aprovechó para dedicarle un mensaje al cantante debido a la experiencia que tuvo hace casi dos décadas: “Si me estás viendo (Don Omar) te digo que en dos semanas vas a estar perfecto, en cuatro semanas vas a estar todavía mejor. Así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy poco con su gira“.

El presentador también reveló que el conductor se mostró muy optimista y fuerte durante la conversación que tuvieron, y que está enfrentando la situación con valentía.

