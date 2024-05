Don Omar asegura que su conversación con Daddy Yankee le cambió la vida

El cantante puertorriqueño Don Omar tuvo una conversación con Raúl de Molina, de ‘El Gordo y la Flaca’, a propósito del show que dará en el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará este fin de semana en Miami.

En la entrevista, el intérprete de ‘Diva Virtual’ comentó acerca del retiro de Daddy Yankee, con quien tuvo una rivalidad durante años, pero luego pudieron arreglar sus diferencias.

“De que lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, quizás se malentendió, tú sabes que a mí me gusta bromear muchísimo y yo dije que estaba molesto porque ya no tenía con quién discutir. Yo creo que quizás se malentendió un poco eso, pero lo que sí sé es que no solamente yo, el género, sus fanáticos, sus colegas, lo vamos a extrañar”, afirmó.

Sin embargo, el ‘rey del reguetón’ consideró que muchos están conscientes de que Daddy Yankee está haciendo lo que le produce felicidad y eso es algo que hace entendible su decisión de retirarse de los escenarios.

“Esa es la meta, hacer algo que te haga feliz”, dijo.

Don Omar indicó que ha hablado recientemente con Daddy Yankee y siente que el artista está viviendo el mejor momento de su vida.

“Yo conocí a Raymond (nombre de pila del cantante) y Raymond conoció a William y creo que si había algo que podía justificar los vacíos en mi vida, era él, porque él tenía los mismos y yo creo que mi última conversación con Raymond, cambió mi vida por completo, cambió mi forma de pensar sobre él, mi percepción de lo que era él”, dijo.

Luego, reveló que Daddy Yankee le pidió perdón cuando hablaron y que además le comentó: “Quiero que sepas que yo soy una nueva persona”.

En este sentido, el famoso dijo que se sintió sin argumentos para seguir peleando con su colega. “Yo creo que estoy tan feliz por él, como por todos los demás, y creo que se les debe respetar”, destacó.

La reconciliación entre los reguetoneros marcó un precedente, debido a que protagonizaron durante largo tiempo una pelea caracterizada por tiraderas y fuertes declaraciones el uno contra el otro.

