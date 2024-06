Edwin Castro, ganador de los $2,000 millones en el Powerball, recurre a drones para vigilar mansión en Malibu

Edwin Castro, el hispano identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, aumentó la seguridad en su mansión de Malibu con drones.

The U.S. Sun publicó esta semana que el ganador de la máxima suma en la historia de la lotería en Estados Unidos ha decidido tomar medidas adicionales de seguridad a raíz de un robo en una residencia cercana en abril.

Según reseñas de medios locales, en horas de la noche, tres sujetos rompieron varias ventanas de cristales en una mansión cercana e ingresaron al espacio. No está claro qué exactamente se robaron. La invasión en la vivienda ubicada en el bloque 1600 de Marmont Lane se reportó poco después de la medianoche. Nadie resultó herido.

Los drones fueron una medida adicional de vigilancia a la que recurrió Castro.

El lunes, el hispano fue captado conduciendo un Porsche 911 de rayas blancas y negras por la mansión.

En las imágenes divulgadas por el tabloide se ve a Castro rodeado de personal de seguridad quienes cargan varias bolsas de equipo hacia un SUV negro.

Castro sigue inmerso en demanda por titularidad del boleto ganador del Powerball

Castro es centro de una pleito judicial por la titularidad del boleto ganador en el sorteo del 8 de noviembre de 2022.

José Rivera lo demandó en febrero de 2023 bajo el alegato de que Castro cobró el boleto que le habían robado.

En el recurso también es señalado Urachi F. Romero, el excasero de Rivera. En la demanda, Rivera alega que Romero fue quien se apropió ilegalmente del tiquete que luego fue redimido por Castro.

El texto no establece cómo el boleto pasó de unas manos a otras y tampoco la relación entre las partes.

Por otro lado, la policía de Pasadena acusó a Rivera de presentar un reporte de robo falso en relación con el tiquete. A pesar del caso criminal que enfrenta, Rivera aseguró que no desistirá del litigio civil.

Recientemente, la esposa de Rivera, quien se encuentra separado de esto, dijo al referido medio que él no mentiría en una situación como esta.

Esposa de José Rivera saca la cara por él

La mujer, quien dijo que respalda a su expareja en el reclamo de “justicia”, reveló a The Sun que le consta que el hombre suele escoger los mismos números al momento de apostar en el juego de lotería.

“Ese día que el compró el boleto, él se fue de mi casa. Era un día lluvioso, yo recuerdo”, declaró la fémina que prefirió no identificarse.

“Y él me dijo que había comprado un boleto, pero nunca me lo enseñó ni nada. Porque ese día, él no regresó, él se quedó en el lugar en el que se estaba quedando”, relató la entrevistada.

“Pero él me dijo que tenía números específicos porque se basaban en sus hermanas y hermanos y primos y su papá”, añadió.

En ese momento, todavía la pareja no estaba separada y Rivera acudía de vez en cuando a la vivienda de la mujer, a pesar de que ya estaban confrontando problemas.

A preguntas sobre si recordaba otros boletos previos con los mismos números ganadores del sorteo, dijo que sí.

Sin embargo, dijo que no creía que su ex mantuviera algunos de los tiquetes como prueba de que siempre seleccionaba los mismos.

Sigue leyendo:

Video muestra a José Rivera buscando boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball que supuestamente le robaron en California

Rival de Edwin Castro en demanda por los $2,000 millones del Powerball dice que foto de pizza prueba que es el ganador de la fortuna

VIDEO: Rival de Edwin Castro en demanda por los $2,000 millones del Powerball en California lo tilda de mentiroso

Edwin Castro, ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, se salvó de destrozos en su mansión por deslizamiento de tierra