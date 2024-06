Fuertes palabras de Pepe Aguilar sobre las infidelidades: ¿Indirectas para Christian Nodal?

Pepe Aguilar no ha querido tener foco y por esta razón parece mantenerse en presunto silencio sobre la relación de su hija Ángela con Christian Nodal. Sin embargo, sí que sabe lo que no le gusta de un hombre, llámese como se llame, y sea la pareja de quien sea.

Esta postura del interprete la conocimos gracias a la visita que realizó al programa de “Montse y Joe”. Sus interlocutoras no realizaron ni una pregunta indiscreta, pero abordaron el tema de las infidelidad. A sabiendas de que el escándalo al rededor de la joven pareja radica en que muchos acusan a Nodal de haberle sido infiel a Cazzu con la hija de la cabeza de la dinastía Aguilar.

Sin decir nombres, no dar apellidos, Pepe hablo de los infieles y fue muy claro en su postura: “No se trata de que digas la verdad de lo que hiciste, se trata de que no pongas el cuerno. Ese es el problema. ¿De qué sirve tu verdad a la persona que ya dañaste? Yo creo que la infidelidad es algo que no tendría por qué ocurrir si hay amor verdadero”.

¿Ángela superó a Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar siempre ha cobijado a sus hijos y en el caso de Ángela, el talento de ésta para la interpretación lo ha llevado a convivir mucho más con ella y a dirigirla en sus producciones musicales. Pero en varias ocasiones ha dejado claro, que habrá un momento en el que ella ya no lo va a necesitar, porque su talento le quedará tan grande, que alguien más deberá tomar su lugar para poder guiarle en su crecimiento como artista.

Así lo manifestó durante una entrevista con Adela Micha para La Saga hace varios meses y retomó el tema en el programa de radio de Joaquín López Dóriga.

“Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y eso está bien. No hay mejor halago a un padre que el que sus hijos lo superen y no tengo la menor duda de que Ángela tiene con qué, porque ya lo logró. Tiene con qué hacer historia en su carrera y en su vida personal”, dijo Pepe admitiendo que su hija ha alcanzado fama y notoriedad gracias a la dedicación que también le pone a cada uno de sus proyectos musicales y a sus presentaciones.

Sigue Leyendo más de Pepe Aguilar aquí:

· Pepe Aguilar se expresó sobre la relación sentimental entre Ángela y Christian Nodal

· El mensaje de Pepe Aguilar para los novios de sus hijas: “Tú sabes quién soy, no la riegues”

· Pepe Aguilar acepta que su hija Ángela Aguilar lo ha superado y admite que esto para él es un halago