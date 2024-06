Wendy Guevara le da consejos a Shanik Berman, una de las confirmadas para ‘La Casa de los Famosos México’

La creadora de contenido Wendy Guevara le mandó unas recomendaciones a Shanik Berman, quien fue confirmada esta semana para participar en el reality show ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, la ganadora de este programa de telerrealidad, que produce TelevisaUnivision, le aconsejó: “La verdad, la Shanik sí tiene como que habla demasiado, se le suelta mucho a mi comadre, pero pues allá adentro no sabemos con qué tipo de personalidades se tope”.

Luego, comentó que lo importante o lo malo que otra personalidad entre es que pueda “sacar los demonios” que los concursantes lleven dentro.

Wendy Guevara, quien causó furor con su triunfo en el reality show, dijo que los participantes deben mostrarse tal cual son. “Es un formato muy bonito, conforme seas muy transparente, muy real y aguas porque esta es un arma de doble filo, porque si la gente te ama, te ama, sino te va a odiar y te hunde en el momento del reality”, comentó.

Shanik Berman bromeó con que no tendrá máscara dentro de la casa porque es claustrofóbica y si hace eso se pondrá a llorar.

La periodista y conductora de televisión explicó que irá sin estrategia para el juego. “Yo creo que todo el mundo me tiene como muy vista y creen que voy a ser de una manera, pero pues igual no”.

Indicó que es una persona llorona y pedorra, pero esta será una oportunidad para mostrarse en otra manera e incluso para ayudar a conocer algunos secretos de sus compañeros dentro del programa.

Uno de los retos que enfrenta es que ha dormido poco sola. “Yo para dormirme me tengo que acostar encima de mi marido y tengo que oír su corazón, es lo único que me tranquiliza para dormirme. Entonces, mi hija me mandó como una lista de todo lo que no debo hacer y una decía ‘no dormir con otros hombres’, ¿pero sabes lo que hice con la lista? La rompí”.

También indicó que su marido le pidió que no lo ridiculice y esto es algo que intentará mientras esté viviendo en ese lugar.

Sigue leyendo:

· ¿Qué se sabe del estado de salud de Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México?

· Wendy Guevara visitó el programa ‘Hoy’ y le dio un beso en la boca a Raúl Araiza

· Wendy Guevara llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y habla de la lluvia de proyectos que tiene