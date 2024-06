Ivonne Montero dice que hubo “química” tras el “polémico” beso que se dio con el cantante J1

Ivonne Montero comentó que siempre ha tenido una pasión por la música y que ha estado trabajando en su carrera como cantante desde hace varios años. A pesar de que su prioridad ha sido la actuación, considera que es importante explorar diferentes facetas artísticas y seguir creciendo como artista.

‘Si me dejas’ es solo el comienzo de lo que promete ser una exitosa carrera musical para Ivonne Montero. La canción ha tenido una excelente acogida por parte del público y ha generado gran expectativa en cuanto a futuros proyectos musicales.

Sin embargo, hay algo en el video que llamó la atención en sus fans y es un beso que se dio con el cantautor colombiano J1. Por ello, la mexicana se vio en la obligación de manifestar que fue algo que no se encontraba planeado, todo lo contrario, la espontaneidad se habría adueñado de ambos.

“Aquí les va el final del polémico beso que andan preguntando en todos lados (en el videoclip de la canción está el comienzo). Este beso no fue planeado, fue química pura, los labios decidieron por nosotros sabiendo que era la última escena”, fue el mensaje que la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ hizo público.

Montero demuestra una vez más que es una artista completa, capaz de destacar tanto en la actuación como en la música. Estamos seguros de que este lanzamiento marcará un hito en su carrera y que seguirá sorprendiendo a su público con nuevos proyectos musicales en el futuro.

“Jajaja con ese Bombón quien no hace química, física y lo que sigue”, “Ese beso de pasión demuestra la química entre ustedes fue muy natural mucho”, “Enamorada te ves muy bien hermosa”, “Date una oportunidad en el amor Ivonne, no pasa nada disfruta la vida el amor”, “Eso se llama hacer las cosas con pasión”, “No, pues a mí también me ganaba la química”, “Lo importante es que lo disfrutaste hermosa”, “Y al rato no faltará que ella misma diga que se sintió acosada y obligada, historia y contada”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

