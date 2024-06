Geraldine Bazán dio su opinión sobre que Gabriel Soto quiera tener hijos con Irina Baeva

Geraldine Bazán expresó que respeta la decisión de Gabriel Soto e Irina Baeva de querer formar una familia juntos en el futuro, y les deseó lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Afirmó que lo más importante es el bienestar de sus hijas y que siempre estarán en el centro de sus preocupaciones y cuidados.

“Qué bueno, ¿no?, me parece increíble. Un bebé siempre sería una bendición“, respondió la mexicana a unas declaraciones retomadas por ‘Sale El Sol’.

Por su parte, Bazán también confirmó que está feliz en su vida actual y que se encuentra enfocada en su carrera profesional y en ser una buena madre para sus hijas. Afirmó que la comunicación y el respeto son clave en las relaciones familiares, y que seguirá trabajando en mantener una buena relación con Gabriel Soto por el bienestar de sus hijas.

Bazán se mostró madura ante los planes de paternidad de Gabriel con Irina, y demostró que lo más importante para ella es el bienestar de sus pequeñas que llegaron a tener en común y así seguir adelante con su vida de la mejor manera posible.

Irina Baeva expresa su deseo de ser madre

“Yo la verdad es que feliz de la vida, en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz. Yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración, y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda”, expresó frente a los medios de comunicación.

Gabriel Soto solo quiere un hijo con Irina Baeva

“Uno nada más y la tarea la estamos haciendo, estamos practicando. No el día de mañana, pero vamos a ver qué pasa en un futuro”, reveló durante una visita a ‘Despierta América’.

