Insólito gol impidió el ascenso de Rafa Márquez a segunda división de España con el FC Barcelona B

El FC Barcelona B dirigido por el mexicano Rafa Márquez se quedó a las puertas de lograr su ascenso a la segunda división del fútbol español al caer 2-1 ante Córdoba en el Estadio Municipal Nuevo El Arcángel y todo gracias a un insólito gol que concedió la defensa ante el delantero Alberto Toril.

El FC Barcelona había igualado durante su partido en casa 1-1 y tenía la necesidad de buscar el partido para subir de división pero al final un grave error del guardameta Marc Vidal a la postre derivó en la derrota de su equipo.

Con el 1-1 en el marcador y fiel a la política del club de salir jugando por debajo, un saque de meta del Barcelona se convirtió en una pesadilla cuando Vidal recibió el balón e intentó un pase al medio que el ataque del Córdoba pudo interceptar.

El resultado fue el peor con el delantero Alberto Toril, quien recibió el rebote y ante el error en salida del propio Marc Vidal definió con una vaselina al minuto 56′ que al final representó la eliminación de los Blaugranas y sus opciones de incursionar en la categoría de plata del fútbol español.

Previamente, al minuto 14′ el canterano de la Masía Hector Fort había adelantado al Barcelona y había sido el mismo Toril quien igualó las acciones al 33′.

Tras el duelo Rafa Márquez habló del duelo y también se refirió a su futuro en el equipo, asegurando que tomará una decisión en los próximos días al respecto.

“Hay muy buena relación con el club. Yo estoy contento, ellos están contentos. Es simplemente ver si podemos llegar a un acuerdo….y ver si en el camino no me sale algo quizás más arriba. Han sido dos años muy buenos, con aprendizaje. Ya lo hablaremos estos días”, dijo el mexicano.

Posteriormente recalcó que debe seguir en constante aprendizaje y que no hay prisa por tomar una decisión, asegurando que los catalanes los tiene como prioridad.

“Tengo que seguir aprendiendo, pero si sale algo importante más arriba habría que analizar. No tengo prisa de tener que elegir algo que quizás no me convenza y prefiero seguir aquí. Estoy muy abierto a lo que hablemos con el Barcelona, darle prioridad”, añadió.

