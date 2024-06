Claudia Martín reveló que sabe cerrar ciclos y no le gusta mantener una amistad con sus exparejas

Claudia Martín se muestra fuerte y decidida a seguir adelante, enfocándose en su carrera y en su bienestar emocional. Asegura que ha aprendido a cerrar ciclos de manera saludable y a dejarse llevar por lo que la vida le depara. A pesar de los rumores y comentarios que puedan surgir a raíz de sus relaciones amorosas, la actriz se mantiene firme en su postura de no dar explicaciones sobre su vida privada.

“Yo estoy muy bien, creo que siempre voy a buscar estar mejor yo, buscar la forma de hacerlo. Entonces ahorita estoy viendo a mis amigos, saliendo mucho, haciendo mis cosas, retomar también mi vida, porque muchos meses de estar en el set”, dijo en unas declaraciones que fueron retomadas por Radio Fórmula.

La expareja sentimental de Hugo Catalán añadió que: “Bien, estuvo bien, ahora sí que de la mejor manera posible (terminamos), no hubo terceros como empezaron a decir, no hubo gritos, nadie mantenía a nadie, ya sé que a veces quieren buscar alguna razón, pero en realidad fue eso, que él tenía una forma de ver la vida distinta y llegó el momento de cada quien tomar su camino”,

Las preguntas por el fin de su relación con Hugo no se hicieron esperar y ella contestó: “No estoy ni abierta y tampoco empecinada a algo así, creo que cuando tiene que ser se da de manera natural entre dos personas, y si aquí no sucedió no pasa nada, no fue esa la razón, hubo otros factores y eso ya nos lo reservamos él y yo”.

Además, no se ve sosteniendo comunicación constante con una persona donde hubo mucho amor con anterioridad: “Mira, por lo pronto, yo nunca he sido amiga de mis ex, entonces no sé la gente que lo hace, yo no. Pero si le deseo lo mejor y también estoy segura de que él a mí, yo sé que él está bien, eso es lo importante y yo también, así que es lo mejor para los dos”.

Sigue leyendo:

· Claudia Martín enfrenta rumores del fin de su noviazgo con Hugo Catalán y aclara si hubo un tercero

· Claudia Martín contó que desde hace desde “hace tiempo” ya no tiene una relación con Hugo Catalán

· Claudia Martín habla sobre la indirecta que escribió tras la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar