Junio: mes de concientización sobre el alzhéimer y la salud cerebral

Durante junio se celebra el mes de concientización sobre el alzhéimer, cuya causa principal es la disminución gradual de las células cerebrales. Según las estadísticas, actualmente casi siete millones de personas viven con esta enfermedad en EEUU, la mayoría con 75 años o más. Y para 2050, la Asociación de Alzheimer pronostica que el número aumentará a más de 12 millones.

Mi madre hace parte de esta estadística. Por eso me apasiona tanto educar al público sobre el tema, porque he visto de primera mano lo devastador que pueden ser sus efectos físicos, emocionales y psicológicos y cómo las familias luchan por encontrar la fuerza y los recursos necesarios cuando un ser querido es diagnosticado.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

La enfermedad de alzhéimer generalmente se detecta después de los 65 años, pero puede comenzar a mostrar síntomas desde los 40. Una de las primeras señales más comunes es la incapacidad para pagar las facturas, pagarlas dos veces u olvidarse. Las personas, en las primeras etapas, también pueden ser fácilmente manipuladas por teléfono, debido a la disminución de la conciencia cognitiva. Otro signo puede ser perderse cuando se va a hacer alguna compra o tarea simple. Además, a menudo puede presentarse una falta notable de higiene personal.

Es importante enfatizar que existe una gran diferencia entre el envejecimiento normal y el olvido frente al alzhéimer. Por ejemplo, un lapsus normal de memoria puede ser olvidar algo, pero recordar tus intenciones en unos segundos. En un episodio de alzhéimer, sería ir a algún lugar, perderse y no regresar.

Algunos pacientes en centros de rehabilitación pueden mostrar grados avanzados de deterioro en su comportamiento y fallos cognitivos y físicos. Las causas pueden ser estar en un lugar desconocido, la falta de una rutina, el cambio constante de personas que los cuidan y sentirse fuera de su ambiente.

Más allá de los toques reconfortantes y las rutinas diarias, la música es un gran recurso que evoca emociones y recuerdos. La intervención musical disminuye la agitación del paciente y mejora las comunicaciones y las relaciones con quienes los cuidan. Mi madre reconoce ciertas canciones que le gustaban, y yo le pongo melodías que la relajan cuando está muy frustrada o agitada. Alguna música mejora el sueño, mientras que otra puede calmar y ser más relajante.

Jugar ajedrez es una excelente manera de mantener agilidad mental y un cerebro saludable. Hacer rompecabezas u otros juegos de memoria es vital para la salud cerebral.

Aceptación y consejos

Es difícil ver deteriorarse a una persona que ha sido parte integral de nuestra vida, por lo que es lógico que para los familiares sea muy difícil sobrellevar esta enfermedad. Aceptarla es el primer paso, y luego debes planificar cómo superarla.

Al cuidar de un familiar con alzhéimer, la simplicidad es clave. Asegúrate de que tu ser querido use ropa que no sea demasiado ajustada ni difícil de quitar. La higiene personal es vital, por lo que es importante que las uñas estén cortas para la limpieza y seguridad. Por la noche, no olvides cerrar las persianas, pero mantén la habitación iluminada con luz baja.

Una persona que vive con alzhéimer está existiendo en una nueva realidad. Enfrentarla requerirá seguridad, consideración, comprensión y paciencia.

La Dra. Isabel Souffront es especialista en Medicina Familiar en Conviva Pompano Beach. Ha estudiado en Albany Medical College, Universidad de Columbia y el City College de Nueva York. www.ConvivaCareCenters.com.