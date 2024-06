Puerto Rico: No hay fecha para retomar audiencia sobre proyectos de estatus en subcomité de Tierras Públicas del Senado de EE.UU.

Nueva York – El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), Luis Dávila Pernas, dijo que no hay una fecha tentativa para la audiencia de estatus en el subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería luego de que la misma fuera pospuesta la semana pasada.

Se suponía que el pasado 18 de junio se realizara el encuentro para evaluar los dos proyectos ante la consideración del Senado para atender el tema del estatus en la isla, el S. 2944 y S.3231.

Ambas piezas legislativas proponen plebiscitos vinculantes en el territorio o con el aval de Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso del 2944, la medida incluye la opción del Estado Libre Asociado (ELA), aparte de estadidad, independencia y libre asociación.

El director de PRFAA indicó a este rotativo que continúan los esfuerzos para agendar otra fecha antes de que inicie el receso legislativo de agosto.

“Lo que estamos buscando ahora es una fecha hábil en algún momento antes que empiece el receso de agosto, para poder celebrar esa vista”, planteó Dávila Pernas a El Diario.

A preguntas sobre si hay algún día en el tintero, respondió: “No, no hay nada definitivo. Obviamente, queremos que se vea antes del receso de agosto, porque entendemos que hay varias semanas en las que se podría tener”.

Dávila Pernas rechazó que la audiencia en el comité, que dirige la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto, haya sido pospuesta por otros motivos que no estuvieran relacionados a asuntos de calendario debido, entre otras cosas, al feriado de “Juneteenth”.

“El resultado de la primaria no tiene nada que ver. La realidad era que era una fecha complicada. De hecho, el lunes (17 de junio) se anunció que iba a ver una vista de votación para otro proyecto que tiene que ver con el subsidio que existe ahora mismo para los servicios de internet; se iba a votar el martes, y el mismo martes por la mañana salió otro anuncio de que esa vista quedaba cancelada por falta de quórum, porque hay muchos senadores que, debido al feriado federal y a que el lunes no había sesión, prácticamente muchos de ellos no viajaron a D.C., así que no estaban disponibles. Encima de eso, la Casa Blanca anuncia una extensión a lo que es el programa de DACA y anuncia un evento donde se invitó a gran parte de los miembros del Congreso. Obviamente, la senadora Cortez Masto teniendo una población latina tan importante en Nevada, tenía que estar allí…”, argumentó el entrante presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico.

Potencial consulta de estatus criolla en elecciones generales del 5 de noviembre

De paso, Dávila Pernas respaldó la intención del gobernador Pedro Pierluisi de convocar a una consulta criolla de estatus. El primer mandatario, que perdió las primarias del pasado 2 de junio ante la comisionada residente Jenniffer González, tiene la capacidad de hacerlo en virtud de la Ley 165 del 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

El entrevistado consideró que, a pesar de que no se trata de un proceso avalado por el Congreso, la iniciativa ayudará a reforzar el mensaje a favor de un cambio de estatus en la isla.

“Tiene gran impacto, porque cualquier expresión democrática del pueblo tiene valor; y lo vimos, lo tuvo la consulta de noviembre de 2020 que hubo una gran participación. El mismo electorado que salió a votar por una diversidad de personas en la Legislatura, que muchísimas personas celebraron, es la misma cantidad de personas que votaron en el plebiscito. Si validamos un resultado, tenemos que validar el otro; y, en ese sentido, yo creo que cualquier expresión democrática del pueblo tiene valor, y sería un paso o acto más de parte del pueblo puertorriqueño que reclama ya que queremos descolonizar a P.R. y movernos hacia un cambio de estatus”, opinó el estadista.

En las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 la participación electoral fue de un 55%

“¿Es esto una manera de movilizar a más electores estadistas a las elecciones del 5 de noviembre?”, preguntó El Diario.

“No, realmente no. Yo creo que los estadistas estamos muy claros que nuestra causa es poderosa y que no debemos de detenernos en esa lucha por descolonizar a Puerto Rico. Así que cada opción, cada herramienta para volver nuevamente a expresar que queremos cambiar, la vamos a utilizar”, contestó el funcionario.

La semana pasada, Dávila Pernas encabezó reuniones en el Senado federal para buscar más apoyo para el 3231. En la jornada participaron legisladores de la isla como José Aponte, Gregorio Matías y los delegados por la estadidad Robert Lefranc Fortuño y Melinda Romero.

Plebiscito criollo sin el ELA en la papeleta

Sobre las opciones en la papeleta, dijo que respalda las contenidas en el S. 3231, que al momento cuenta con 26 coauspicidadores. El S. 2944 no tiene coauspiciadores. Pierluisi ha dicho que de convocar el plebiscito las papeletas incluirían las opciones del H.R. 8393, aprobado en la Cámara de Representantes a finales de diciembre de 2022. El 8393 es la versión original de la Ley de Estatus de Puerto Rico que se ve en el Senado y del 2757 presentado posteriormente en la Cámara.

Dávila Pernas expuso que las tres opciones reconocidas bajo le derecho internacional son estadidad, independencia o libre asociación, ya que son las alternativas que “realmente descolonizarían a Puerto Rico”.

“Sabemos que el estatus quo fue rechazado por el pueblo abrumadoramente, y esto fue previo a PROMESA y a tantas instancias en las que hemos chocado de frente con la realidad cruda de la colonia, así que yo estoy confiado en que esas son las tres opciones en las que estará el futuro de Puerto Rico”, puntualizó.

En el plebiscito del 2020 la pregunta era estadidad sí o no. Un 52.34% de los electores eligió el “sí”. Opositores a la estadidad plantearon, entre otras cosas, que la cifra anterior no representaba realmente una mayoría electoral y que la consulta los excluyó de entrada.

Hasta la mañana de este martes, en la página web del comité senatorial adscrito al de Recursos Naturales, la audiencia continuaba pospuesta sin otra fecha próxima o de seguimiento.

En la descripción del evento se indica que se recibirán testimonios sobre el proyecto 2944 presentado por Roger Wicker, senador republicano de Mississippi; y el 3231 del demócrata de Nuevo Mexico, Martin Heinrich.

