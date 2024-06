José Eduardo Derbez demuestra su emoción a pocos días de tener a su primera hija en brazos

José Eduardo Derbez confesó que está muy emocionado y nervioso por la llegada de Tessa, pero al mismo tiempo se siente preparado y listo para ser padre. Ha estado acompañando a Paola en cada momento del embarazo, desde las citas médicas hasta la preparación de la habitación del bebé.

Además, el actor comentó que han recibido mucho apoyo y cariño por parte de sus familiares y amigos cercanos, lo cual les ha dado mucha tranquilidad y felicidad en estos momentos tan especiales. “Pues ya estamos nada más contando el tiempo. Puede ser en cualquier momento. Ya tenemos todo listo, maletas arregladas, ya nada más para que la princesa decida salir”, dijo en el programa ‘Hoy’.

José Eduardo reveló que está ansioso por conocer a Tessa, abrazarla y cuidarla, y que espera ser un buen padre y darle todo el amor y la felicidad que merece: “Mucho nervio. Me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto. Es un estrés sabroso, también mucha emoción. Mucha felicidad y estamos muy contentos los dos”.

“Mi mamá está feliz, emocionada, nunca la había visto tan contenta, eso me da mucho gusto“, añadió al mencionado programa de televisión. Sobre la fecha de nacimiento expresó lo siguiente: “Cuando eres team julio y ya estamos en abril. Ya estamos a nada, qué nervios”.

Sin duda, este es un momento muy emocionante en la vida de José Eduardo y Paola, y están listos para recibir a su pequeña Tessa con los brazos abiertos y todo el amor del mundo. ¡Felicidades a la futura familia!

