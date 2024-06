Le llueven los consejos a Irina Baeva, ahora son de parte de Lyn May

Lyn May asiste a la presentación de la primera parte del elenco de “Perfume de Gardenia”, donde le dijo a la prensa que Eduardo Yáñez tenía mal genio y que no deberían de provocarlo, pues la vedette estaba enterada del escándalo que protagonizó el actor al arrebatarle su teléfono a una reportera mientras lo entrevistaba.

A Eduardo Yáñez no lo provoquen porque ya saben que es un cab… que tiene un genio de la chi…, entonces ¿para qué lo provocan? Pero a mí nunca me ha hecho groserías. “La violencia no (está bien), pero si ya saben que se enoja para qué lo provocan, para qué le dicen”.

La actriz también asegura que a Irina Baeva le falta mucha preparación en el baile y aunque en un principio no sabía que la nueva “Aventurera” sabe hablar español, Lyn está dispuesta a darle unas clases para que mejore su desempeño. “Sí le falta (bailar), pero yo creo que con unos 20 años en una academia de baile…

“Que vaya a mi escuela que se llama ‘Fama’ y hay maestros para todos y el coreógrafo fue mi maestro hace 30 años, también fue maestro de baile de Edith González.

“Yo no la conozco (a Irina) y además yo no hablo ruso. A mí me dijeron que no hablaba español, me dijeron que era rusa. Es una muchacha muy bonita, tiene su cuerpo muy bonito, su carita, pero que me llame… Pero con güe… va a aprender (a bailar), ¡todos ustedes con güe… aprendieron!”.

Lyn se molestó cuando se le cuestionó sobre Niurka, a quien no ha perdonado desde que la llamó “fea”. “Si me hacen enca… no les contesto, ya me conocen, ya me conocen todos de cuantos años. Yo los quiero, pero están jode y jode con una ¡bruja!”.

Sigue Leyendo más de Irina Baeva aquí:

· ¿Video comprueba que Gabriel Soto pasó la noche con Cecilia Galliano?; dónde dejó a Irina Baeva

· Irina Baeva le responde a aquellos que la han criticado por su papel en ‘Aventurera’

· ¿Por qué Gabriel Soto no vio a Irina Baeva en su estreno como ‘Aventurera’?