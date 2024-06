Elecciones 2024: delegados demócratas de Puerto Rico se preparan para Convención Nacional en Chicago

Nueva York – El presidente entrante del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, dijo a El Diario que la delegación de la isla está inmersa en los preparativos para participar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago que arraca el próximo 26 de agosto.

En el evento, que se extenderá hasta el 29, se nominará oficialmente a Joe Biden como candidato a la presidencia del Partido.

Dávila Pernas, quien es además el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), indicó en entrevista con este rotativo que, al momento, los miembros del DPPR se concentran en los trámites de viajes y estadías que cada participante debe costear.



“Ya culminamos el proceso de selección de delegados tanto a nivel de distrito, acumulación, los alternos; ya todo eso está seleccionado. Ahora estamos en la logística de coordinar los traslados, hoteles, coordinar con el Partido a nivel central. Nosotros vamos a estar compartiendo el hotel con la delegación de Nueva York, Massachussets, Ohio, Maryland, así que estamos bien entusiasmados; creo que va a ser una gran convención en la ciudad de Chicago…”, anticipó Dávila Pernas, quien asumirá oficialmente la presidencia del partido nacional en P.R. una semana después



Dávila Pernas calculó en 68 el número de delegados que viajarán a Chicago; esto además de los miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC), como el presidente actual del DPPR, Charlie Rodríguez; la vicepresidenta Johanne Vélez; y la “National Committeman”, Rosemarie Vizcarrondo.

La reorganización del Partido Demócrata en Puerto Rico

El pasado 16 de marzo, Dávila Pernas venció al al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, en la elección interna realizada en el coliseíto Pedrín Zorilla, en San Juan.

4,268 miembros del Partido Demócrata en la isla votaron por Dávila Pernas, versus los 2,762 que lo hicieron por Hernández Ortiz.

Dávila Pernás milita en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras que Hernández Ortiz, en el Popular Democrático (PPD).

Charlie Rodríguez decidió no aspirar nuevamente a la presidencia, y endosó la aspiración del director de PRFAA.

Como parte del proceso de reorganización, ese día también se seleccionó a Emma Marrero Negrón como vicepresidenta, y a Andrés Guillemard como National Committeman. Vizcarrondo resultó electa como “National Committeewoman”.



Adicional, se eligieron dos miembros por cada distrito senatorial, lo que se traduce en 16 funcionarios (mitad y mitad entre mujeres y hombres); y 10 miembros por acumulación (mitad y mitad entre mujeres y hombres).

La primaria demócrata en Puerto Rico

En el caso de la primaria demócrata realizada el 28 de abril, Biden prevaleció, como se anticipaba.

Biden fue el único candidato para el que 102 personas mostraron disposición de ser delegados y ocupar una de las 36 posiciones disponibles por distrito.



Para la edición primarista de este año en la isla, el Comité de Reglas y Estatutos del Partido Demócrata Nacional autorizó enmendar el Plan de Selección de Delegados de Puerto Rico para que fueran solo 10 los centros de votación, ocho en cada uno de los distritos senatoriales, y dos en las islas municipio de Vieques y Culebra, respectivamente.

Los partidos nacionales, demócrata y republicano, están obligados a realizar las primarias mientras haya más de un candidato en carrera. Los procesos del Partido Republicano en la isla se llevaron a cabo el 21 de abril. Trump aseguró 40 delegados en Puerto Rico.

DPPR también celebró su convención estatal

El pasado 8 de junio, el DPPR celebró una convención estatal Blue Lagoon Cafe & Ballroom, en la zona del Condado en San Juan.

En el evento, se reafirmó el compromiso de los delegados en apoyar la candidatura de Biden durante la convención en Chicago.

El Plan de Selección de Delegados de Puerto Rico, aprobado por el Partido Demócrata Nacional (DNC), dispuso que 36 delegados fueran electos por distrito senatorial en la primaria presidencial.

Los restantes 29 delegados adicionales a los que tiene derecho la isla fueron seleccionados en el evento en el Condado.

Doce de estos delegados son por acumulación, siete son líderes del partido o funcionarios electos (PLEO) y cinco son suplentes.

Adicional, se reconoció el derecho a cinco delegados automáticos que son el presidente, la vicepresidenta, la committeewoman, el committeeman, y el gobernador Pedro Pierluisi.

La importancia de Puerto Rico en la Convención Nacional Demócrata

Aunque por su condición de territorio, los puertorriqueños en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales, sí pueden participar en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Los boricuas que residen en los estados sí pueden participar de todos los eventos electorales federales.

Aproximadamente, unos 5.8 millones de puertorriqueños vivían en EE.UU. en 2021, según un análisis del Pew Research Center sobre la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo federal.

En Florida, por ejemplo, que es el estado con mayor cantidad de boricuas o cerca de 1,239,809, la población representa un 27 % de los votantes latinos, siendo el segundo grupo más significativo después de los cubanos.

“El estatus de Puerto Rico es el tema principal”

A preguntas de El Diario sobre los temas relativos a Puerto Rico en los que se enfocará la delegación durante la convención, Dávila Pernas dijo: “Definitivamente, el estatus es el tema principal. Sin duda, es la raíz principal del problema, así es que estamos claros que ese va a ser un tema prioritario. El SNAP es algo que nosotros también nos atañe; los servicios de salud, Medicare, Medicaid; todo lo que tiene que ver con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI); todos esos temas en los que Puerto Rico participa en desigualdad, vamos a asegurarnos que sean incluidos en la plataforma”.

“Usted sabe que los populares (del PPD) que forman parte del Partido Demócrata en Puerto Rico han criticado, precisamente, eso. Ellos dicen que, con tantas situaciones en Puerto Rico, energéticas, retraso en la reconstrucción, el Partido Demócrata en la isla debería reenfocarse en esos temas y no tanto en el estatus, ¿cómo responde usted a eso?”, cuestionó este periódico.

“Si no fuera por el estatus colonial que tenemos, nunca nos hubieran sacado de SNAP en el 1982; si no fuera por el estatus colonial que tenemos, tampoco hubiese salido el secretario de Justicia a defender ante el Tribunal Supremo el que se le negara el SSI; y si no fuese por esa condición territorial, no tendríamos una Junta (de Control Fiscal) antidemocrática con siete miembros que tienen poder de veto del gobernador y de los miembros electos por el pueblo puertorriqueño en la Legislatura. Todo eso va atado a esa Cláusula territorial y a esa condición territorial que es lo que nos limita nuestro potencial de crecimiento y de desarrollo”, respondió el funcionario.

Los retos del Partido Demócrata en cuanto a votantes hispanos

Ante la cercanía de Biden y el expresidente Donald Trump en las últimas encuestas, Dávila Pernas consideró importante que el Partido Demócrata reconozca la diversidad del perfil del elector hispano en Estados Unidos al momento de llevar el mensaje.



“Creo que los hispanos no somos una clase de votantes monolítica; todos tenemos un trasfondo distinto; todos hablamos distinto; tenemos prioridades distintas, y en ese sentido hay que afinar un poco el mensaje en cuanto a por qué es importante que ese votante latino hispano salga a votar por demócratas, y qué tipo de mensaje se está dando por parte del Partido Republicano. Yo creo que esa es la clave en cuanto a eso y no generalizar al votante hispano como algo genérico que aplica a toda la nación”, expuso.

A poco para el primer debate entre los candidatos este jueves por la cadena CNN, la media nacional de encuestas del portal FiveThirtyEight daba al actual presidente el 40.8 % de las intenciones de voto versus 40.7 % al republicano.



En términos de la tendencia de hispanos moviéndose a las filas republicanas, y, en particular, en respaldo a Trump, Dávila Pernas considera que hay que contextualizar según cada estado.

“Yo creo que puede ser determinante en la medida en que juegue un papel principal en los estados que llamamos bisagra, lo que es Nevada, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin; esos son estados que todo el mundo está mirando bien de cerca quién va a prevalecer en la contienda presidencial. Ciertamente, si el bloque de votantes hispanos sale a respaldar fuertemente a uno de los dos candidatos, pues podría mover la balanza para uno o para el otro. Así que yo creo que sí, puede influenciar”, consideró.

Dávila Pernas concluyó que en estas elecciones está en juego el avance social de poblaciones como la hispana, que, a su juicio, ha estado mejor atendida por la Administración Biden-Harris que por la de Trump.

“Yo creo que esta elección es una sumamente importante, es sobre cómo están los hispanos ahora mismo, están mejor de lo que estaban hace cuatro años?; basta con ver lo que ha logrado la Administración Biden- Harris y lo buena que ha sido con estas minorías y comunidades, y creo que merece ese voto de confianza para darle cuatro años más y lograr esas metas finales que quiere el presidente”, puntualizó.

