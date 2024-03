Demócratas en Puerto Rico: Luis Javier Hernández listo para retar a director de PRFAA por la presidencia del Partido en la isla

Nueva York – Luis Javier Hernández, actual presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que, con su aspiración a la presidencia del Partido Demócrata en la isla (DPPR), busca acabar con el predominio de la colectividad Nuevo Progresista (PNP) en la jerarquía del partido nacional.

“Hace más de 8 años que el Partido Nacional Demócrata está bajo el poder y el control total del Partido Nuevo Progresista, y es la primera vez que se hace este tipo de elección en la que nosotros nos estamos insertando”, planteó Hernández en entrevista con El Diario.

El aspirante a un puesto en el Senado por acumulación en las elecciones generales de noviembre próximo, manifestó preocupación sobre la pureza de los procesos debido, precisamente, a que son líderes del PNP los de mayoría en el organigrama del DPPR.

“Es importante mencionar que la votación la rige la institución (Partido Demócrata), y eso nos trae un poquito de preocupación, porque el Partido Demócrata lo domina en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista por completo. Así que hemos pedido que se nos dé participación más activa en la toma de decisiones, no vaya a ser que las personas que vayan a ir a votar por este servidor, se les vaya a coartar su derecho a votar allí libremente”, abundó.

“Todos conocemos cómo es la política, y (nos preocupa) que de alguna manera se utilice un subterfugio para evitar que algún compañero o compañera vote libremente allí, porque la votación no es una votación secreta sino abierta; la persona que vota tiene que firmar la papeleta, identificar su voto. Pero yo creo que se puede ir trabajando poco a poco; tuvimos una primera reunión y ya visitamos el sitio”, agregó.

La primaria para la reorganización del Partido Demócrata en Puerto Rico se realizará luego de que el actual presidente, Charlie Rodríguez, del PNP, decidiera no buscar la reelección.

El rival de Hernández a la presidencia del Partido Demócrata en la isla es Luis Dávila Pernas, director de la Oficina de la Administración de Asuntos de Puerto Rico (PFRAA) en Washington, D.C. y también miembro del PNP.

En declaraciones previas a El Diario, Dávila Pernas, quien es delegado permanente del Partido en la isla ante el Comité Nacional Demócrata (DNC), aseguró que cuenta con el apoyo de influyentes líderes como Rodríguez y el gobernador Pedro Pierluisi.

A preguntas de El Diario sobre si cuenta con novoprogresistas que lo favorecen, Hernández manifestó: “Yo estoy seguro que sí. Me han llamado algunos”.

“Los verás allí cuando voten”, agregó sin dar los nombres.

Cuestiona que muchos demócratas se enfoquen en el tema del estatus

Hernández consideró que la mayoría de los demócratas en la isla se han enfocado en llevar a la capital federal la discusión sobre el tema de estatus dejando de lado otros asuntos importantes para los puertorriqueños.

“Mi apoyo está atado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se sienten demócratas, que se identifican con el Partido Nacional Demócrata, y que por los pasados ocho años no han visto que ese Partido tenga alguna visibilidad o incumbencia o que haya trabajado efectivamente los temas de Puerto Rico en la capital federal en beneficio de los puertorriqueños. Hay un grupo de demócratas que se ha enfocado en solamente trabajar el tema ideológico, y hay otros demócratas que estamos indignados por eso, porque hay muchos otros temas que el Partido Nacional Demócrata puede estar ayudándonos. Así que yo creo que mi fuerza descansa en todas esas personas que quieren un cambio de visión y de dirección en el Partido Nacional Demócrata; todos, populares, penepés, independentistas, no afiliados”, argumentó.

En ese sentido, el presidente de los alcaldes populares se adjudicó movimientos en Washington D.C. para avanzar en el tema de la reconstrucción poshuracanes. A su juicio, este es uno de los méritos que lo acercan más a la presidencia del Partido Demócrata en la isla.

“El principal tema de preocupación de los puertorriqueños es el tema de la reconstrucción. Es el tema de cómo utilizamos correctamente los fondos federales asignados por el Gobierno después de los huracanes Irma y María; posteriormente, los terremotos, y a eso se añade el huracán Fiona. Yo he estado muy activo en la capital federal y en las agencias federales para mover el tema de la reconstrucción”, enumeró.

“El problema que tenemos ahora es otro; es el tema de la inflación, de falta de mano de obra. El tema de que no se han utilizado correctamente los fondos. Por ejemplo, en Educación ha sido un desastre en el uso de los fondos de reconstrucción. El tema de energía también ha sido un desastre. Se han obligado miles de millones, pero no se usan. En fin, quiero trabajar temas nacionales que realmente afecten a todos los puertorriqueños, porque el Partido Nacional Demócrata, lamentablemente, solo se ha enfocado en el tema de la estadidad. Es lo único que han estado enfocados, y yo creo que hay muchos demócratas que queremos que el Partido se envuelva en temas que realmente aporten al país”, insistió.

A preguntas de cuál sería el mensaje que estaría llevando a Washington para avanzar en la discusión del asunto del estatus de prevalecer en la contienda, contestó: “Que el estatus más importante para los puertorriqueños es el económico; que vuelvan las industrias al país; es que podamos tener acceso a fondos y programas que se pueden dentro de nuestra relación jurídica con los Estados Unidos y ese acuerdo de la ciudadanía americana. Con el pacto que tenemos bajo el Estado Libre Asociado (ELA) se pueden traer muchos beneficios que no necesariamente signifiquen estadidad ni mucho menos independencia. Que el estado que tenemos en estos momentos puede ser un instrumento de desarrollo económico para los puertorriqueños y las puertorriqueñas”.

Según el alcalde de Villalba, el conocimiento limitado de muchos puertorriqueños sobre la gestión del Partido Demócrata en Puerto Rico se debe que el liderato ha dirigido la mayor parte de sus iniciativas precisamente al debate del estatus.

“Si tú le preguntas a los puertorriqueños, ninguno sabe tan siquiera que existe un Partido Nacional Demócrata porque realmente ellos se han ocupado de trabajar en un tema al que los puertorriqueños no le prestan mucha atención. Tú le preguntas a un puertorriqueño si el tema del estatus es importante, ellos prefieren mejor discutir el tema de desarrollo económico, el tema de industrias, el tema del trabajo, salud, educación, la reconstrucción, esos son los verdaderos temas. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas me han visto durante todo este cuatrienio enfocado en esos temas”, alegó.

“¿Es que la gente en Puerto Rico no está interesada en el tema del estatus o es que el Partido Popular Democrático como institución no está interesado en discutir el tema del estatus por las múltiples posturas que hay dentro del seno del Partido?, cuestionó El Diario.

“Es que el estatus no se va a resolver en estas elecciones. El estatus no se va a resolver en los próximos años porque tenemos una Junta de Control Fiscal; tenemos una división en el país con relación a dónde se debe mover el estatus. Hay un grupo que patrocina la estadidad, pero que no la ha sabido explicar a los puertorriqueños, porque eso también tiene unas consecuencias económicas, culturales y en muchos renglones. Por otro lado, hay un pequeño grupo…que no llega apenas al 7%; y la mayoría de los puertorriqueños estamos en el centro ideológico que es el ELA”, argumentó el líder del PPD.

Por ser una elección interna, es el Partido Demócrata como institución el que costea el proceso y lo organiza a través de su reglamento.

La Asamblea General del Partido Nacional Demócrata se celebrará el 16 de marzo, de 9 a.m. a 1 p.m., en el Coliseo Pedrín Zorilla de San Juan.

Aparte de los puestos de presidente y vicepresidente, los asistentes elegirán una “Committeewoman”, un “Committeeman”, dos integrantes por cada uno de los ocho distritos senatoriales y 10 por acumulación.

Aunque inicialmente se informó que solo los afiliados al Partido Demócrata podrían votar si están inscritos en el registro electoral y presentan una identificación, Hernández reveló que los integrantes del DPPR decidieron que los no miembros del Partido pueden inscribirse el mismo día de la votación al acudir al coliseo.

“Las personas que no han estado registradas, se pueden registrar ese mismo día”, explicó sobre la logística de los procesos.

“Se decidió que puede votar todo elector hábil. De hecho, se va a usar la lista de los electores hábiles para las próximas elecciones del 2024. No se le va a requerir afiliación al Partido Nacional Demócrata, sino que ese mismo día, al firmar en la lista de votación, automáticamente lo hace afiliado al Partido Nacional Demócrata. Se sobreentiende que todas las personas que vayan a la elección lo hacen con la intención de afiliarse al Partido Nacional Demócrata…”, añadió.

Los candidatos que salgan electos tomarán posesión de sus cargos el 29 de agosto, una semana después de la Convención Nacional Demócrata. Aparte de representar a Puerto Rico en el encuentro en Chicago, Illinois, el nuevo presidente del Partido en la isla estará a cargo de vigilar los procesos relacionados con la cuarta papeleta simbólica para elegir al presidente de Estados Unidos como parte de la elección general del 5 de noviembre.

Nuevo presidente de DPPR deberá velar por cuarta papeleta presidencial en Puerto Rico

Esta consulta se realizará en virtud del Código Electoral del 2020.

La realización de dicha elección ha generado críticas entre algunos sectores, en gran parte por ser de carácter simbólico, ya que bajo el sistema actual de gobierno, los puertorriqueños en la isla no pueden votar por el presidente a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.

Sobre el particular, el alcalde consideró que, aún así, la cuarta papeleta puede ser efectiva para enviar un mensaje a las autoridades en EE.UU.

“Al ser simbólico, se envía un mensaje también. Estoy convencido de que esto enviará un buen mensaje a la Administración del presidente Joe Biden de que aquí en Puerto Rico se apoya su gestión”, anticipó.

“Vamos a procurar que el presidente Joe Biden reciba un apoyo contundente en Puerto Rico para que se entienda que Puerto Rico está agradecido de la Administración; que jamás ni nunca quisiéramos estar bajo el yugo de Trump que junto a Jenniffer González fue el culpable de que se atrasaran los desembolsos en Puerto Rico, porque a pesar de que anunciaron miles de millones de fondos, los condicionaron y los aguantaron. Y no fue hasta que llegó el presidente Biden que realmente se ha visto un cambio en esa visión, y eso tiene que continuar”, apostó.

En cuanto a las primarias de los partidos nacionales en Puerto Rico rumbo a las nominaciones presidenciales, la demócrata se realizará el 28 de abril; y la republicana, el 21 de abril.

En el caso de los demócratas, se elegirán los delegados del candidato presidencial según establece el Plan de selección de delegados a la Convención Nacional Demócrata de 2024.

Rodríguez manifestó que Puerto Rico va a tener un total de 65 delegados, lo que convierte al territorio en la delegación número 32 en términos de fuerza y cantidad de delegados, superando a 33 estados.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene injerencia en la organización de los eventos.

