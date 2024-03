¿Por qué las primarias demócratas en Puerto Rico a celebrarse el 28 de abril son importantes?

Nueva York – El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Charlie Rodríguez, dijo que las primarias de la colectividad en la isla rumbo a la nominación del candidato a la presidencia de Estados Unidos se realizarán el 28 de abril como estaba previsto pero bajo un método alterno, a pesar de que Joe Biden consiguió esta semana los delegados necesarios para asegurarse la designación.

“Las primarias en Puerto Rico tendrán la misma validez que tendrán las primarias o el proceso de selección de delegados en los estados. Los delegados tienen que ser electos. Aunque Biden ya tenga la mayoría de los delegados, los estados y territorios que aún no han hecho la selección de delegados, tienen que seleccionarlos. El Partido Demócrata entiende que tiene que hacerse en un proceso democrático, o se hace en primaria o se hace a través de un caucus, pero tiene que haber un proceso democrático. Así que el hecho que el presidente ya tenga amarrados los delegados mínimos para obtener la nominación no significa que los estados y territorios que aún no han realizado su proceso, tengan que detenerlo. Todo lo contrario, hay que continuarlo” indicó Rodríguez en entrevista con El Diario de NY.

Rodríguez añadió que el partido que representa optará por un método alternativo a la primaria para escoger a los delegados.

El líder estadista reveló que trabaja en una enmienda que tiene que ser aprobada por el Comité de reglas y estatutos del Partido Demócrata a los fines de modificar la manera en que se realizaría el proceso en la isla.

“Yo estoy redactando ya la enmienda que quiero presentar al comité para que ellos me lo autoricen. Esto tiene que hacerse pronto. Yo espero que ya para el 24 de marzo me hayan notificado que aceptan nuestro cambio; entonces se modifica la manera en que se elegirían los delegados a la Convención Nacional, pero sería el 28 de abril”, especificó.

El plan busca ahorrarle dinero a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), oficina encargada de organizar y dividir los fondos para los eventos electorales en el territorio.

“Nosotros siempre estamos muy conscientes de buscar la forma más económica para hacer este proceso, para que sean menos los gastos. La Junta de Control Fiscal había separado $1.5 millones para la primaria presidencial demócrata. Nosotros en reunión con la presidenta de la CEE le dijimos, ‘mire, presidenta, nosotros estamos haciendo un proceso un poquito más modesto, y creemos que lo que se va a tener que gastar en $250,000’. Ahora, si hacemos el cambio a un método alterno, pues se ahorra un poco más de dinero. Así que nosotros estamos muy conscientes de eso (necesidad de ahorrar)…”, abundó el entrevistado.

Al momento, la escritora Marianne Williamson y el empresario Jason Palmer retan al presidente en su aspiración a continuar en la Casa Blanca. El Código Electoral de 2020 establece que para cada

partido nacional estadounidense que tenga más de un aspirante a la nominación se realizarán primarias en la isla.

Este martes, tanto Biden como su rival republicano Donald Trump se convirtieron, por número de delegados, en los nominados a la Casa Blanca.

En el caso del demócrata, los votos en el estado de Georgia le garantizaron sobrepasar los 1,968 necesarios para asegurarse la candidatura, mientras que los votos en Washington llevaron a Trump a superar la cifra necesaria de 1,215 delegados.

Sin embargo, ambos políticos deberán esperar hasta las convenciones de sus partidos para que oficialmente se les proclame candidatos a la presidencia de EE.UU. en las elecciones de noviembre.

La convención demócrata se llevará a cabo en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto mientras que la republicana, entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee, Wisconsin.

La importancia de las primarias demócratas en Puerto Rico

En las primarias en Puerto Rico, se seleccionan 36 de los 65 delegados que participarán de la Convención Nacional Demócrata.

El próximo 28 de abril se elegirán 36 delegados por distrito senatorial; cinco de estos son delegados automáticos (presidente, vicepresidente committeeman, Committeewoman y el gobernador).

Adicional, siete delegados son electos entre líderes del partido y funcionarios electos; 12 delegados son por acumulación y cinco alternos por acumulación.

Los puertorriqueños en la isla no pueden votar por el presidente; tampoco por representantes y senadores con voz y voto en el Congreso por su condición de territorio no incorporado de Estados Unidos.

En ese sentido, las primarias de los partidos nacionales en la isla son el único escenario en el que la población local puede hacerse notar de alguna manera en términos de política nacional al participar activamente de la nominación del candidato a presidente.

“Puerto Rico tiene 60 delegados en propiedad y cinco alternos; tenemos más delegados que 25 estados de la nación americana. Esa fuerza la tenemos que aprovechar. Por eso todos los que han aspirado a la presidencia siempre están pendientes a Puerto Rico porque tenemos un número sustancial de delegados a la Convención Nacional. Por eso es importante la participación”, destacó.

A juicio de Rodríguez, el ejercicio además es necesario como una manera de ejercer influencia sobre los actores políticos que toman decisiones sobre los asuntos de Puerto Rico en Washington D.C.

“Como somos colonia y estamos enñagotados, políticamente hablando, pues uno tiene que aprovecharse de cualquier proceso democrático que pueda haber donde podamos ejercer nuestra influencia sobre los actores principales de la política nacional de EE.UU. De ahí que participar en este proceso de delegados a la Convención Nacional es fundamental porque dentro de nuestra condición colonial es lo poco que tenemos disponible para poder influir en el que será candidato presidencial y luego presidente de EE.UU. por nuestro partido. Esa es la manera de hacerlo”, argumentó.

En cada primaria o “caucus”, ya sea en estados y territorios de EE.UU., está en juego un cierto número de delegados. Los delegados son las personas que representarán a cada una de las jurisdicciones en las convenciones nacionales tanto republicana como demócrata. El candidato que recibe la mayoría de los delegados del partido en cuestión gana la candidatura.

Charlie Rodríguez destaca compromiso de Biden con Puerto Rico

El presidente del DPPR consideró que el apoyo en Puerto Rico debe ser contundente a favor de la candidatura de Bien.

“Este es el único (presidente) que le ha dado a Puerto Rico paridad en los programas. Y donde no hay paridad ha presentado la legislación, pero los republicanos la han detenido. Este presidente está bien comprometido con Puerto Rico. El vino a Puerto Rico…la secretaria de Energía ha venido ya como siete veces para poder hacer la transición a energía renovable, y también velar por los $12,000 millones de dólares de fondos federales nada más que para la red eléctrica de la isla. Esto es impactante”, enumeró el miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

A preguntas de El Diario sobre qué implicaría para la isla que Trump prevaleciera en una contienda ante Biden, Rodríguez respondió:

“Sería nefasto para Puerto Rico. Aquí se trata de un hombre que ha hecho comentarios irrespetuosos hacia el pueblo de Puerto Rico. Que cuando estuvo en P.R., la importancia de él era tirar papel toalla. Fue el mismo que dijo en una reunión que debiéramos hablar con Dinamarca a ver si estaba dispuesto a intercambiar Groenlandia por P.R. Es el mismo que dijo, ‘oh, ¿ustedes quieren la estadidad?, ¿ustedes quieren iguales derechos?, pues asegúrenme dos senadores republicanos y yo te admito como estado’. Esta es la misma persona también que en su comportamiento personal y de empresa está altamente cuestionado en EE.UU. Es una persona que no va a tener a Puerto Rico en su corazón ni nos va a querer ayudar. Y yo por eso exhorto a los puertorriqueños que viven en EE.UU. que sí pueden votar que sean la voz del pueblo de Puerto Rico y se opongan a Donald Trump…”, expuso.

Los electores que quieran participar de las primarias demócratas en la isla deben estar inscritos en ese partido.

